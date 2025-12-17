Obavijesti

MOTIV NEPOZNAT

Napadač sa sveučilišta Brown i dalje u bijegu četiri dana nakon što je ubio dvoje studenata

Piše HINA,
Iako policija objavljuje snimke s okolnih kamera, sumnjivac iz Providencea još nije identificiran, a istraga je bez tragova motiva

Napadač koji je ubio dvoje studenata na sveučilištu Brown u srijedu je i dalje u bijegu, i ne postoje naznake da se vlasti bliže identifikaciji sumnjivca četiri dana nakon što je otvorio vatru u učionici i pobjegao okolnim ulicama u Providenceu u američkoj saveznoj državi Rhode Island.

Rijetko je, ali se događa da napadač visokoprofilnog napada izbjegava uhićenje nekoliko dana. "Ovo nije uobičajeno", rekao je Felipe Rodriguez, bivši njujorški detektiv koji sada predaje na sveučilištu John Jay College of Criminal Justice u New Yorku. "Masovni napadači bivaju obično ubijeni na mjestu događaja ili brzo uhvaćeni."

KRVAVO U AMERICI VIDEO Dvoje ubijenih i devet ranjenih na sveučilištu u SAD-u. Objavili su snimku napadača
VIDEO Dvoje ubijenih i devet ranjenih na sveučilištu u SAD-u. Objavili su snimku napadača

Istražitelji su objavili video isječke, uglavnom s kamera s kućnih vrata, gdje se može vidjeti kako mogući napadač hoda susjedstvom blizu kampusa prije, ali i odmah poslije napada. U jednom videu, može se vidjeti kako osoba odlazi od zgrade odmah nakon pucnjave, dok policija pristiže na mjesto događaja.

Iako je muškarac sa snimki maskiran, dužnosnici se nadaju da netko može prepoznati njegov oblik tijela, hod, pokrete ili držanje.

"Kad identificiramo o kome se radi, vjerujem da ćemo ga uspjeti locirati", rekao je glavni državni odvjetnik Rhode Islanda Peter Neronha u utorak na konferenciji za medije. "Vrlo je teško sakriti se u ovoj zemlji."

Kamere u novijem dijelu zgrade snimile su kaos koji je nastao nakon pucnjave, rekao je Neronha, no nije zabilježena nijedna video snimka napadača.

Zgrada se nalazi na rubu kampusa, što je omogućilo sumnjivcu da pobjegne u stambeno naselje College Hill, gdje jedva da ima kamera.

U objavi na društvenim mrežama u srijedu, predsjednik Donald Trump kritizirao je Brown zbog manjka kamera, rekavši da za to "ne može postojati izgovor."

Neronha je rekao u utorak da istražitelji imaju "nula" dokaza povezanih s motivom.

