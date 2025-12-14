Obavijesti

KRVAVO U AMERICI

VIDEO Dvoje ubijenih i devet ranjenih na sveučilištu u SAD-u. Objavili su snimku napadača

Foto: Youtube/Screenshoot

FBI poziva lokalno stanovništvo da im pošalje sve informacije koje možda ima o napadaču...

Američka policija intenzivno traga za osumnjičenim nakon pucnjave na Sveučilištu Brown u Providenceu, u kojoj su smrtno stradala dva studenta, dok je devet ljudi ozlijeđeno, prenosi CNN. 

Područje oko sveučilišnog kampusa u glavnom gradu savezne države Rhode Island satima je nakon incidenta zatvoreno za promet i ispunjeno vozilima hitnih službi. Policija je dodatno pojačala sigurnosne mjere diljem grada dok potraga za napadačem traje. "Osoba odgovorna za ovaj napad još uvijek nije uhićena", izjavio je gradonačelnik Providencea Brett Smiley na konferenciji za medije.

Policija je u međuvremenu objavila videosnimku osumnjičenika. Na kratkom zapisu vidi se muškarac kako se kreće ulicom te skreće iza ugla, odjeven u tamnu odjeću. Prema procjenama vlasti, osumnjičenik je star oko 30 godina. Budući da je još uvijek na slobodi, građanima u tom području savjetovano je da ostanu u svojim domovima.

Policija je dojavu o pucnjavi u zgradi inženjerstva zaprimila u 16:05 sati po lokalnom vremenu. O osumnjičeniku su zasad objavljeni tek ograničeni podaci. Sveučilište Brown i dalje se nalazi u karanteni, a studentima je naređeno da ostanu u svojim sobama, dok su i neka okolna naselja stavljena pod stroge sigurnosne mjere. Tijekom istrage policija je privela jednu osobu, no ona je ubrzo puštena nakon što je utvrđeno da nije bila povezana s pucnjavom. Potraga za osumnjičenikom još uvijek traje.

Foto: Youtube/Screenshoot

FBI poziva lokalno stanovništvo da im pošalje sve informacije koje možda ima o napadaču.

Devet pacijenata primljeno je u bolnicu Rhode Island s ozljedama povezanim s vatrenim oružjem. 

Šest pacijenata je u kritičnom, ali stabilnom stanju, dok je jedan u kritičnom stanju, priopćila je bolnica u izjavi za CNN. Dva pacijenta su u stabilnom stanju. Bolnica je trenutno u karanteni, ali i dalje prima pacijente na hitnoj službi. 

"Bolnica Rhode Island nastavit će davati ažuriranja kako budu dostupne nove informacije", stoji u priopćenju. Bolnica Miriam, također smještena u Providenceu i povezana sa Sveučilištem Brown, nije primila nijednog pacijenta.

