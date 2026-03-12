Napadač u sinagogi u Detroitu ubijen, nema ozlijeđenih civila

Osumnjičenik za oružano nasilje u sinagogi na području Detroita ubijen je u četvrtak, rekao je policijski dužnosnik, a izvješća o drugim žrtvama zasad nema. Državna policija Michigana izvijestila je o aktivnoj pucnjavi oko 12,30 sati po mjesnom vremenu u sinagogi Temple Israel u West Bloomfieldu, predgrađu Detroita. Trenutačno je dostupno malo službenih pojedinosti, no snimke iz zraka pokazuju stupove dima koji se dižu s krova zgrade. Na mjesto događaja stigao je velik broj policijskih i vatrogasnih vozila. Šerif okruga Oakland, Michael Bouchard, rekao je za CNN da nema potvrđenih ozlijeđenih, "osim potencijalno samog napadača".

Bouchard je novinarima rekao da je osumnjičenik provalio u zgradu zabivši se vozilom kroz vrata, nakon čega se vozio niz hodnik dok ga nije presrelo osiguranje.

Policija u ovoj fazi nije mogla potvrditi točan uzrok smrti osumnjičenika, no dodali su da je osiguranje s njim razmijenilo vatru.

Niti jedno dijete niti član osoblja nisu ozlijeđeni, a jedan od voditelja osiguranja udaren je automobilom i prevezen u bolnicu. Trebao bi biti dobro, rekao je Bouchard.

Policijski dužnosnik upoznat sa slučajem kasnije je za Reuters potvrdio da je osumnjičenik ubijen na mjestu događaja.

CNN je, pozivajući se na više izvora iz policije, izvijestio da je u stražnjem dijelu napadačevog automobila pronađena velika količina eksploziva.

Temple Israel, koji broji više od 12.000 članova, u sklopu objekta ima i centar za rani razvoj djece koji pruža skrb i obrazovanje djeci staroj od šest tjedana naviše, stoji na njihovoj internetskoj stranici.

Židovska federacija Detroita objavila je na svojoj Facebook stranici da su njezine povezane agencije trenutačno "preventivno zatvorene" kao odgovor na incident u Temple Israelu.

Židovske organizacije diljem Sjedinjenih Država djeluju uz pojačane mjere sigurnosti otkako su američke i izraelske snage 28. veljače pokrenule zračne napade na Iran, što je potaknulo eskalaciju rata diljem Bliskog istoka.