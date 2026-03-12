Obavijesti

News

Komentari 0
PRONAŠLI I EKSPLOZIV

Napadač u sinagogi u Detroitu ubijen, nema ozlijeđenih civila

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Napadač u sinagogi u Detroitu ubijen, nema ozlijeđenih civila
Foto: ABC AFFILIATE WXYZ

Policija Michigana izvijestila je da je osumnjičenik za napad u sinagogi Temple Israel u West Bloomfieldu ubijen na mjestu događaja.

Osumnjičenik za oružano nasilje u sinagogi na području Detroita ubijen je u četvrtak, rekao je policijski dužnosnik, a izvješća o drugim žrtvama zasad nema. Državna policija Michigana izvijestila je o aktivnoj pucnjavi oko 12,30 sati po mjesnom vremenu u sinagogi Temple Israel u West Bloomfieldu, predgrađu Detroita. Trenutačno je dostupno malo službenih pojedinosti, no snimke iz zraka pokazuju stupove dima koji se dižu s krova zgrade. Na mjesto događaja stigao je velik broj policijskih i vatrogasnih vozila. Šerif okruga Oakland, Michael Bouchard, rekao je za CNN da nema potvrđenih ozlijeđenih, "osim potencijalno samog napadača". 

Bouchard je novinarima rekao da je osumnjičenik provalio u zgradu zabivši se vozilom kroz vrata, nakon čega se vozio niz hodnik dok ga nije presrelo osiguranje.

DRAMA U AMERICI Michigan: Osumnjičeni napadač ubijen nakon paljbe u sinagogi
Michigan: Osumnjičeni napadač ubijen nakon paljbe u sinagogi

Policija u ovoj fazi nije mogla potvrditi točan uzrok smrti osumnjičenika, no dodali su da je osiguranje s njim razmijenilo vatru.

Niti jedno dijete niti član osoblja nisu ozlijeđeni, a jedan od voditelja osiguranja udaren je automobilom i prevezen u bolnicu. Trebao bi biti dobro, rekao je Bouchard.

Policijski dužnosnik upoznat sa slučajem kasnije je za Reuters potvrdio da je osumnjičenik ubijen na mjestu događaja.

CNN je, pozivajući se na više izvora iz policije, izvijestio da je u stražnjem dijelu napadačevog automobila pronađena velika količina eksploziva.

POLICIJA GA USTRIJELILA SAD: Naoružani napadač ranio dvoje na Sveučilištu u Virginiji
SAD: Naoružani napadač ranio dvoje na Sveučilištu u Virginiji

Temple Israel, koji broji više od 12.000 članova, u sklopu objekta ima i centar za rani razvoj djece koji pruža skrb i obrazovanje djeci staroj od šest tjedana naviše, stoji na njihovoj internetskoj stranici.

Židovska federacija Detroita objavila je na svojoj Facebook stranici da su njezine povezane agencije trenutačno "preventivno zatvorene" kao odgovor na incident u Temple Israelu.

Židovske organizacije diljem Sjedinjenih Država djeluju uz pojačane mjere sigurnosti otkako su američke i izraelske snage 28. veljače pokrenule zračne napade na Iran, što je potaknulo eskalaciju rata diljem Bliskog istoka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Bijela kuća objavila animaciju udara na Iran u stilu videoigre: Neporaženi!
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Bijela kuća objavila animaciju udara na Iran u stilu videoigre: Neporaženi!

Nastavljen je žestoki sukob na Bliskom istoku. Preliminarna istraga američke vojske otkrila da je SAD kriv za napad na školu u Iranu gdje je ubijeno najmanje 165 ljudi, većinom djece. Trump je ranije za to krivio Iran. Trump je u srijedu poručio da je SAD-u "praktički nestalo ciljeva u Iranu"...
TANKI ŽIVCI Pogledajte kako su se vozači zakačili na jednoj od prometnijih cesta u Zagrebu!
NEVJEROJATNO

TANKI ŽIVCI Pogledajte kako su se vozači zakačili na jednoj od prometnijih cesta u Zagrebu!

Na snimci se vidi kako vozač kombija ima razbijen retrovizor. U jednom trenutku kroz prozor zahvaća muškarca koji stoji uz kombi. Ovaj mu pokušava uzvratiti...
DOSSIER DEKANIĆ Pijani župan izazvao je nesreću pa stvorio mrežu za muljanje i prikrivanje
ČEKA PRESUDU

DOSSIER DEKANIĆ Pijani župan izazvao je nesreću pa stvorio mrežu za muljanje i prikrivanje

Damir Dekanić 2022. pijan je izazvao nesreću. Zvao je bratića da preuzme krivnju. I policajci su muljali na očevidu. U sve se uključila i žena u čiju kuću je udario. Evo kako su ga branili i kako se sve razotkrilo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026