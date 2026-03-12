Michigan: Osumnjičeni napadač ubijen nakon paljbe u sinagogi

​Strijelac koji je osumnjičen da je u četvrtak otvorio vatru u sinagogi West Bloomfieldu, u američkoj državi Michigenu ubijen je, objavili su američki mediji, a malo zatim potvrdila i policija. Prethodno je policija države Michigan izvijestila o aktivnom incidentu pucnjave u sinagogi Temple Israel u West Bloomfieldu, a snage reda odmah su upućene na mjesto događaja. Službeni detalji nisu odmah bili dostupni, no snimke iz zraka iznad sinagoge pokazale su oblake dima koji se dižu s krova zgrade, a u blizini su bila policijska i vatrogasna vozila. Šerif okruga Oakland Michael Bouchard rekao je za CNN da "trenutno nije potvrđeno da je itko ozlijeđen osim potencijalnog strijelca."

Temple Israel vodi centar za brigu o djeci i obrazovanju djeci od 6 tjedana starosti nadalje, prema njihovoj web stranici.

Ravnatelj FBI-a Kash Patel napisao je na X-u da je "osoblje FBI-a na mjestu događaja s partnerima u Michiganu i reagira na navodni udar vozila i situaciju s aktivnim strijelcem ispred sinagoge Temple Israel u općini West Bloomfield u Michiganu."

Židovska federacija Detroita objavila je poruku na svojoj Facebook stranici u kojoj se navodi da su njezine pridružene agencije "trenutno u preventivnoj blokadi" kao odgovor na incident u sinagogi Temple Israel.

Židovske organizacije diljem Sjedinjenih Država djeluju pod pojačanim sigurnosnim mjerama otkako su američki i izraelski ratni zrakoplovi 28. veljače pokrenuli masovne zračne napade na Iran, što je izazvalo intenzivniji rat diljem Bliskog istoka.