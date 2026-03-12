Obavijesti

POLICIJA GA USTRIJELILA

SAD: Naoružani napadač ranio dvoje na Sveučilištu u Virginiji

SAD: Naoružani napadač ranio dvoje na Sveučilištu u Virginiji
Naoružani napadač otvorio je vatru na sveučilištu u Virginiji, ozlijedivši dvije osobe prije nego što je ustrijeljen.

⁠Naoružani napadač u četvrtak ujutro je ranio dvije osobe na Sveučilištu u Virginiji u SAD-u prije nego što je ⁠ustrijeljen. Sveučilište Old Dominion u Norfolku priopćilo je da su dvije ozlijeđene osobe prevezene ⁠u bolnicu te da su nastava i rad kampusa otkazani do kraja ‌dana. Dodaje se da je ⁠naoružani napadač otvorio vatru neposredno prije 11 sati u Constant Hallu, središtu ekonomskog fakulteta.

Policijska vozila do podneva su blokirala ulice oko ⁠kampusa Norfolk. Old Dominion broji oko 24.000 studenata, prema podacima objavljenima na web stranici sveučilišta.

