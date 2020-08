Napadi na liječnike iz Stožera su ismijavanje medicinske znanosti

Hrvatska udruga za medicinsko pravo (HUMP) osudila je u nedjelju napade na liječnike i zdravstvene radnike koji sudjeluju u radu Nacionalnog stožera civilne zaštite

<p>HUMP najoštrije osuđuje u javnosti sve učestalije, potpuno neutemeljene i vrlo maliciozne napade na liječnike i zdravstvene radnike koji sudjeluju u radu nacionalnog Stožera u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19 i optužbe da svojim djelovanjem omogućuju ili pospješuju širenje epidemije, priopćili su u nedjelju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Postavili su i pitanje odgovornosti za moguće posljedice takvih istupanja u javnosti, za koja smatraju da grubo ismijavaju medicinsku znanost, zamjenjuju teze i obezvrjeđuju rad liječnika i svih zdravstvenih radnika i to u trenucima kad se cijeli svijet bori s novom bolesti dok je ishod te bitke još uvijek nepoznat.</p><p>Istaknuli su pritom da je jedan od najpoznatijih svjetskih epidemiologa i infektologa, Gabriel Frantsevich Vogralik još u prošlom stoljeću u medicinsku znanost uveo krucijalnu spoznaju da nema zaraze i širenja epidemije bez postojanja pet neophodnih i temeljnih uvjeta, a to su izvor zaraze, put prenošenja, mjesto ulaska uzročnika u domaćina, brojčanost i jačina samog uzročnika te snaga obrane odnosno prijemljivost ili osjetljivost domaćina za bolest. </p><p>U kontekstu nedavnih javnih optužbi, HUMP je poručio da liječnici i zdravstveni radnici Nacionalnog stožera ne predstavljaju Vogralikove uvjete, odnosno da nisu izvor zaraze u Hrvatskoj, već samo ukazuju na to kako se izvor zaraze, odnosno osoba koja nosi virus treba ponašati u svrhu zaštite svog i tuđeg zdravlja.</p><p>Također, istaknuli su da liječnici ne služe ni kao put prijenosa ili ulazna vrata infekcije, nego ukazuju kako umanjiti mogućnost zaraze s obzirom na to da se bolest širi zrakom i preko dišnog sustava ulazi u čovjeka. Liječnici također, navodi HUMP ne utječu ni na brojčanost i jačinu virusa, a još manje mogu upravljati imunitetom i snagom obrane pojedinca.</p><p>- Stoga je zdravom razumu potpuno neshvatljiva sve veća hajka upravo na zdravstvene radnike koji cijelo vrijeme neprekidno, profesionalno i samoprijegorno rade svoj posao u zaštiti zdravlja ljudi, a da se istovremeno tako olako, gotovo na reklamirajući način, iznose javne objave svjesnog i namjernog kršenja upravo onih pravila i mjera kojima je svrha zaštita zdravlja svakog pojedinca, ali i cijelog društva - zaključili su.</p><p>Kao udruga koja okuplja pravne stručnjake i pripadnike svih zdravstvenih profesija, pozivali su na nužnu sinergiju, a ne konfrontaciju svih sastavnica društva u borbi protiv pandemije koronavirusa.</p>