Napadnut taksist u Zagrebu: 'Udarao me šakom, lovio oko auta i vikao mi da sam Cigan'

Enis I., taksist romskog podrijetla iz Zagreba, ispričao nam je kako je napadnut prije nekoliko dana, uz rasistička vrijeđanja i udarce. Između ostalog, udaren je šakom u glavu, završio je na Hitnoj i preporučena mu je psihijatrijska pomoć.

Policija nam je potvrdila napad i tragaju za počiniteljem.

Enis, čiji identitet je poznat redakciji, ustupio nam je medicinsku dokumentaciju iz Hitne pomoći i bolnice Sveti Duh te ispričao što se dogodilo te noći, u utorak 13. rujna.

'Govorio mi je da kradem'

- Pozvan sam na vožnju i pokupio sam klijente kod Tkalče. Bile su tri žene i jedan muškarac. One su bile na stražnjem sjedalu (jedna od njih je naručila vožnju), a on na suvozačevom. Imao je oko pedeset godina. S obzirom na to da je bilo nekoliko auta iza mene, a oni su žurili, krenuo sam i u zbrci nisam stisnuo na aplikaciji da sam krenuo pa me navigacija vodila na pogrešno skretanje. Tražili su me da puštam glazbu. U međuvremenu me muškarac počeo ispitivati odakle sam. Rekao sam da sam cijeli život tu, a da su moji iz Makedonije - priča nam Enis. Suvozač je uskoro postao agresivan.

- Počeo me napadati, govorio je da sam pridošlica, da ga kradem. Rekao sam mu da će se vožnja početi naplaćivati tek kad stisnem da smo krenuli. Zapravo će im biti jeftinija. On je odbio i rekao da ću im ja morati dati sto kuna.

Rekao sam im, ako tako smatraju, da im neću naplatiti ništa.

Udarac u lice

- Odjednom je počeo psovati, svašta mi je izgovorio. Ja sam šutio, ignorirao sam ga. U jednom momentu me počeo udarati po ramenu, sve jače i jače. Okrenuo sam glavu prema njemu i rekao da me ne može udarati. Zatim me udario šakom u glavu - kaže nam još uvijek potreseni taksist.

- Počela mi je špricati krv. Izašao sam iz auta, bilo je to na križanju Gajeve i Ulice baruna Trenka. Htio sam nazvati policiju, ali on je rekao da mi nije ništa, da se vratim i vozim ih dalje. Zatim je i on izašao iz auta i krenuo na mene. Počeo je nešto vaditi iz džepova, uplašio sam se, tko zna što je imao u njima i počeo sam bježati oko auta. Više puta je nasrtao na mene, ali sam se uspijevao izmaknuti. Vikao mi je da sam Cigan. Nakon toga su oni pobjegli u nepoznatom smjeru, a kako vožnja još nije završila, nazvao sam gospođu koja je naručila taksi i pitao ime čovjeka koji me napao. Nije ga htjela reći, rekla je da je najbolje da ovo zaboravimo. Pitao sam kako da zaboravim, a ona je rekla da sam krivo skrenuo. Ponovio sam joj da nisam ni htio naplatiti i da to nije razlog da se udara. Ona je na to rekla da mi može platiti vožnju, ako želim. Nisam htio - prepričava Enis.

Srećom, u blizini se nalazila policija.

'Bojim se hodati ulicom'

- U tom trenutku je prolazio policajac, vidio je da sam krvav, približio mi se i gestikulirao da sluša moj telefonski razgovor. Ona je ponovno upitala da se sve ovo zaboravi jer je napadač bio malo pijan. Policajac je sve saslušao, dao mi svoj broj, otišao do postaje, u međuvremenu je došla policija, vratio se i policajac, napravljen je izvještaj i došla je hitna - opisuje zagrebački taksist.

Još uvijek osjeća posljedice napada.

- Dobio sam i termin za psihijatra. Ne osjećam se dobro, ne spavam, bojim se hodati ulicom, cimam se na svaki glasniji zvuk. Želim naglasiti da jesam Rom, završio sam srednju školu i nikad nisam imao nikakvih problema. U policiji nemaju nikakav zapis o meni. Mučim se za kruh na radnom mjestu, a dobijem ovo - završava Enis I.

Što kaže policija?

Zagrebačkoj policiji smo opisali detalje napada, zamolili ih za potvrdu napada i razjašnjenje daljnjeg tijeka obrade.

- Obavještavamo vas kako su policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, slijedom zaprimljene dojave građana, pružili intervenciju 13. rujna 2022. godine. S obzirom na to da se osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem udaljila s mjesta događaja, policijski službenici nastavljaju provođenje kriminalističkog istraživanja te tragaju za osobom, s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja - poručili su iz zagrebačke policije.

