PRIJETILI IM I TELEFONSKI

Napali novinarske ekipe dok su snimale prilog o betonizaciji u Sevidu! 'Ne smijete tu snimati'

Piše Marta Divjak,
Dok su snimali prilog, jedan od mještana primio je telefonske prijetnje kako 'ne smiju tu snimati', a po povratku na kopno ekipu su presrela trojica muškaraca u radnim odijelima

U pratnji mještana novinarske ekipe portala Morski.hr i HRT-a su obišli uvalu Oštrica u Sevidu na Moru kako bi snimili prilog o prekomjernoj gradnji. Na mjestu gdje je bilo tek nekoliko ribarskih kućica i maslinika, danas su tamo bageri i beton.

Dok su snimali prilog, jedan od mještana primio je telefonske prijetnje kako 'ne smiju tu snimati', a po povratku na kopno ekipu su presrela trojica muškaraca u radnim odijelima.

UZIMA DANAK Agencija AFP piše o uništavanju hrvatskih plaža. 'To osvajanje mora treba zaustaviti'
Agencija AFP piše o uništavanju hrvatskih plaža. 'To osvajanje mora treba zaustaviti'

Novinari portala Morski.hr navode kako ih je tad jedan od trojice verbalno napadao. 

Video možete pogledati OVDJE.

MJESTO UŽASA Ovdje se žena bacila sa zgrade. U stanu našli tijelo ubijene 17-godišnjakinje
STRAŠNO

MJESTO UŽASA Ovdje se žena bacila sa zgrade. U stanu našli tijelo ubijene 17-godišnjakinje

Policijska stanica se nalazi točno nasuprot zgrade u kojoj se dogodila ova tragedija. U stanu zgrade pronađena je mrtva maloljetnica, a policija sumnja na ubojstvo. Žena koja je skočila sa zgrade je umrla
UŽIVO POTOP VIKTORA ORBANA Mađarska će imati novog vođu! Magyar: Orban nam je čestitao
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO POTOP VIKTORA ORBANA Mađarska će imati novog vođu! Magyar: Orban nam je čestitao

Mađari danas izlaze na parlamentarne izbore. Ankete pokazuju kako centristička i proeuropska oporbena stranka Tisza ima prednost pred vladajućom strankom Fidesz premijera Viktora Orbana. Može li Magyar srušiti Orbana nakon čak 16 godina na vlasti...
Izraelci upali u džamiju zbog koje je izbio rat u Gazi
IZ MINUTE U MINUTU

Izraelci upali u džamiju zbog koje je izbio rat u Gazi

Po prvi put od 1979. Amerikanci i Iranci pregovarali su direktno licem u lice. No pregovori su propali. Vance je rekao da Iran nije pristao na američke uvjete, Iranci tvrde da su zahtjevi SAD-a bili nerazumni

