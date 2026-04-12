Napali novinarske ekipe dok su snimale prilog o betonizaciji u Sevidu! 'Ne smijete tu snimati'

U pratnji mještana novinarske ekipe portala Morski.hr i HRT-a su obišli uvalu Oštrica u Sevidu na Moru kako bi snimili prilog o prekomjernoj gradnji. Na mjestu gdje je bilo tek nekoliko ribarskih kućica i maslinika, danas su tamo bageri i beton.

Dok su snimali prilog, jedan od mještana primio je telefonske prijetnje kako 'ne smiju tu snimati', a po povratku na kopno ekipu su presrela trojica muškaraca u radnim odijelima.

Novinari portala Morski.hr navode kako ih je tad jedan od trojice verbalno napadao.

