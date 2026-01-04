Obavijesti

News

Komentari 10
SVIJET U STRAHU

Napeto na istoku: Kim Jong Un lansirao projektil, kolega s juga otišao u novi posjet Pekingu

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Napeto na istoku: Kim Jong Un lansirao projektil, kolega s juga otišao u novi posjet Pekingu
Foto: KCNA

Posjet, Leejev prvi Kini od preuzimanja dužnosti u lipnju, počinje nekoliko sati nakon što je Sjeverna Koreja lansirala balističke rakete i nakon što su SAD napale Venezuelu

Sjeverna Koreja ispalila je balistički projektil prema moru s istočne obale, priopćio je u nedjelju Združeni stožer Južne Koreje.

Prema japanskom Ministarstvu obrane, vjeruje se da je projektil pao u more.  Pjongjang je posljednji put testirao svoj balistički projektil u studenom.

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung od nedjelje je u državnom posjetu Kini, gdje bi, prema riječima stručnjaka, mogao zatražiti od Pekinga da olakša dijalog sa Sjevernom Korejom. 

Leeja prati više od 200 južnokorejskih poslovnih čelnika, rekao je CCTV, dodajući da se očekuje da će zemlje razgovarati o pitanjima poput ulaganja u lanac opskrbe, digitalnog gospodarstva i kulturne razmjene.

Očekuje se da će se Lee tijekom putovanja sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, što je njihov drugi sastanak u samo dva mjeseca, a što je neobično kratak interval koji, prema analitičarima, signalizira veliki interes Kine za jačanje gospodarske suradnje i turizma.

South Korea's President Lee visits China
Foto: Kim Hong-Ji

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un pozvao je na više nego dvostruko povećanje proizvodnih kapaciteta taktičkog vođenog oružja prilikom svog posljednjeg posjeta tvornici streljiva, izvijestili su u nedjelju sjevernokorejski državni mediji.

Posljednjih tjedana Kim je obavio niz posjeta tvornicama koje proizvode oružje, kao i podmornici na nuklearni pogon, te je nadgledao raketne testove uoči ovogodišnjeg Devetog kongresa Radničke stranke, sazvanog radi utvrđivanja glavnih političkih ciljeva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju
NAPAD NA VENEZUELU

Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju

Donald Trump potvrdio je da je venezuelski predsjednik Nicolás Maduro zarobljen i izveden iz zemlje, zajedno sa svojom suprugom Cillom Flores
FOTO Stiže novi meteo kaos, DHMZ izdao upozorenja za čak šest regija: 'Pratite prognoze'
OBILAN SNIJEG, VJETAR

FOTO Stiže novi meteo kaos, DHMZ izdao upozorenja za čak šest regija: 'Pratite prognoze'

Prema upozorenjima DHMZ-a, aktivirani su žuti i narančasti alarmi za čak šest regija zbog snijega u unutrašnjosti, obilne kiše na Jadranu te jakog i mjestimice olujnog vjetra.
Trumpovi su specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami: 'Nije najsretnije, ali se moralo'
DETALJI TAJNE OPERACIJE

Trumpovi su specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami: 'Nije najsretnije, ali se moralo'

Američki specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami. Napad SAD-a način je okončanja režima, kažu Hrvati iz Venezuele

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026