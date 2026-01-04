Napeto na istoku: Kim Jong Un lansirao projektil, kolega s juga otišao u novi posjet Pekingu

Sjeverna Koreja ispalila je balistički projektil prema moru s istočne obale, priopćio je u nedjelju Združeni stožer Južne Koreje.

Prema japanskom Ministarstvu obrane, vjeruje se da je projektil pao u more. Pjongjang je posljednji put testirao svoj balistički projektil u studenom.

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung od nedjelje je u državnom posjetu Kini, gdje bi, prema riječima stručnjaka, mogao zatražiti od Pekinga da olakša dijalog sa Sjevernom Korejom.

Leeja prati više od 200 južnokorejskih poslovnih čelnika, rekao je CCTV, dodajući da se očekuje da će zemlje razgovarati o pitanjima poput ulaganja u lanac opskrbe, digitalnog gospodarstva i kulturne razmjene.

Očekuje se da će se Lee tijekom putovanja sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, što je njihov drugi sastanak u samo dva mjeseca, a što je neobično kratak interval koji, prema analitičarima, signalizira veliki interes Kine za jačanje gospodarske suradnje i turizma.

Foto: Kim Hong-Ji

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un pozvao je na više nego dvostruko povećanje proizvodnih kapaciteta taktičkog vođenog oružja prilikom svog posljednjeg posjeta tvornici streljiva, izvijestili su u nedjelju sjevernokorejski državni mediji.

Posljednjih tjedana Kim je obavio niz posjeta tvornicama koje proizvode oružje, kao i podmornici na nuklearni pogon, te je nadgledao raketne testove uoči ovogodišnjeg Devetog kongresa Radničke stranke, sazvanog radi utvrđivanja glavnih političkih ciljeva.