Stižu prve vrućine! Bit će i 35°C

U Hrvatskoj će danas biti mjestimice i pretežno sunčano. U prvom dijelu dana na krajnjem jugu i istoku umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na moru i grmljavinom.

Sredinom dana i poslijepodne uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti pljuskova, osobito na sjeverozapadu. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 23 i 28°C, u gorju malo niža.

Od sutra kreće niz sunčanih i toplih dana. Sutra će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, u Podunavlju s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro umjerena bura i sjeverni vjetar, popodne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 17 do 20 °C. Najviša dnevna u gorju oko 22, drugdje na kopnu od 24 do 26, na Jadranu oko 28°C.

Danas na istoku unutrašnjosti više sunčana vremena nego u četvrtak. Malo kiše može pasti ujutro uglavnom u dijelu Podunavlja i Posavine te poslijepodne lokalno i drugdje u obliku kratkotrajnog pljuska. Vjetar slab do umjeren, većinom sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 16 °C, a najviša dnevna između 24 i 26 °C.

Podjednake vrijednosti temperature bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prevladavati sunčano vrijeme. Kasno poslijepodne i predvečer postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak praćen grmljavinom. Povremeno će puhati umjeren sjeverni vjetar. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati u odnosu na četvrtak.

I na zapadu zemlje nakon pretežno vedrog početka dana treba računati na umjerenu dnevnu naoblaku. Tek rijetko je moguć poneki popodnevni pljusak. I dalje će puhati umjerena, ponegdje i jaka bura i sjeverni vjetar. Jutro će u gorju biti svježe, za razliku od sjevernog Jadrana, gdje će dan početi s kratkim rukavima. Najviša dnevna temperatura od 21 °C, koliko će biti u gorju, do čak 28 °C uz more.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije djelomice sunčano, ponegdje i sunčanije, te danju vrlo toplo, uz vrijednosti najviše temperature zraka između 26 i 29 °C. Bura i sjeverni vjetar bit će često jaki, prognozira meteorologinja Tanja Renko.

Vikend i početak idućega tjedna na Jadranu sunčan, često i sasvim vedar. Bura i sjeverni vjetar će slabjeti i temperatura zraka osjetno rasti. Cijeli sljedeći tjedan će, prema trenutnim prognozama, biti sunčan. Bura će prestati u ponedjeljak, a temperature zraka će rasti, osobito u drugom dijelu tjedna. U petak se temperature zraka mjestimice mogu približiti i 35 stupnjeva.