Prognoza: Evo kad stižu vrućine

Kako prognozira DHMZ sutra nas očekuje na jugu pretežno oblačno s kišom, mjestimice i obilnijom, te s pljuskovima i grmljavinom, lokalno i izraženijim. Drugdje djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a poneki je pljusak ili malo kiše moguće u Istri te na krajnjem istoku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni.

Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje i jaka bura s olujnim udarima, na jugu uglavnom u prvom dijelu dana jugo. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 16 i 21 °C. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 °C, na sjevernom i na dijelu srednjeg Jadrana do 27 °C.

I u petak uglavnom suho, samo na krajnjem jugu još može biti pljuskova praćenih grmljavinom, poslijepodne eventualno u gorju, zaleđu Rijeke i na krajnjem istoku može još biti prolaznih nestabilnosti. Posve stabilno neće biti niti za vikend.

U novom tjednu postupno sve toplije, kako će do naših krajeva stizati zračna masa s područja Afrike. Rezultirat će to prvim ovogodišnjim vrućim danima, s temperaturom iznad 30, kako u unutrašnjosti tako i na Jadranu, piše N1.