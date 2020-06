Napravili masku koja ubija virus

Ovakvo je rješenje jeftinije i isplativije. U Hrvatsku bi trebalo stići od 10.000 do 20.000 maskica do 15. srpnja, a računaju kako će pojedinačna cijena biti oko 40 kuna

<p>Razgovarali smo s izraelskom tvrtkom <strong>Olvitech</strong> koja je razvila novu generaciju maski za lice. Izgledom ne odudaraju od klasičnih kirurških jednokratnih maski osim bojom, no u materijal od kojih su izrađene inkorporirali su bakar oksid s antivirusnim i antibakterijskim svojstvima. </p><p>Rekla nam je to <strong>Marija Osterman</strong> iz tvrtke <strong>Rinigard</strong>, koja uskoro očekuje prvu pošiljku novih maski za lice. Kako nam je objasnila, masku se može višestruko i neograničeno upotrebljavati dok se fizički ne uništi ili polije vodom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Što građani kažu o nošenju maski?</strong></p><p>- To je maska koja se može nositi do tri sata, a potom je treba odložiti na ravnu površinu i ostaviti oko 40 minuta kako bi svojstva materijala odradila svoje i neutralizirala patogene. Znanstvenici koji su je osmislili planirali su da je nose liječnici, a razvili su je temeljem tehnologija koje su koristili za izradu zavoja i druge vojne medicinske opreme. Sad su to usmjerili na zaštitu od COVID-19 - nastavila je Osterman pojašnjavajući kako je riječ o jedinstvenoj maski kod koje se učinkovitost ne smanjuje s vremenom. </p><p>Ističe da su prvo osmišljene za medicinsko osoblje koje je u doticaju s bakterijama i virusima.</p><p>- Ovakvo je rješenje jeftinije i dugoročnije isplativije od postojećih maski - zaključila je Osterman. </p><p>S tim se slaže i predsjednica Hrvatske ljekarničke komore, mag. pharm. Ana Soldo, koja je istaknula kako se nada da će se maske što prije naći na tržištu.</p><p>- Iz moje perspektive, to su maske prikladne za liječnike, ali i za opću populaciju - zaključila je Soldo. U Hrvatsku bi trebalo stići od 10.000 do 20.000 maskica do 15. srpnja, a računaju kako će pojedinačna cijena biti oko 40 kuna.</p>