'Napravili smo sve da spasimo mladi život, ali nismo uspjeli...'

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Davorin Gajnik komentirao je slučaj smrti mladića u Zaprešiću i stanje u Hitnoj pomoći. Najprije je 'kao roditelj i čovjek' izrazio sućut obitelji a zatim se kazao da je sve napravljeno po pravilima struke.

- Odgovorno tvrdim da smo učinili sve po pravilima struke. Napravili smo sve, i više da spasimo mladi život, nismo uspjeli. No, u Zaprešiću imamo jedan tim dok Velika Gorica ima dva - rekao je.

'Trebamo 10 timova'

- Županija ulaže velika sredstva. Kupili smo 40 vozila, 10 defibrilatora. Ulažemo u opremu i edukaciju. Za grad Zaprešić koji ima 60 tisuća stanovnika, i ima samo jednog doktora, ZHM plaća još tri doktora, i još tri doktora za Samobor. ZHM iz svojih sredstava daje još 1,2 milijuna da se pojačaju timovi. Ne možemo pokriti rotaciju jer za to trebamo imati 10 timova - objasnio je.

Najkritičniji u županiji su, naglašava, Zaprešić i Samobor.

- Da bi imali dva doktora u smjeni trebamo imati 10 timova. Tako ima Velika Gorica. Zagrebačka županija tražila je 50 timova, a 2016. smo ugovorili 45 timova. Mi smo dobili jako puno, međutim nismo dobili tamo gdje je najgušći teritorij. Imamo granični prijelaz Bregana, aerodrom, puno staračkih domova. Ne možemo raditi s ovim brojem timova i svjesni smo toga - kazao je Gajnik.

'Svi smo svjesni problema'

Na pitanje kako iz Ministarstva kažu da novi timovi nisu traženi od 2016., Gajnik je odgovorio kako će "ako je to način, svaki dan dva puta pisati ministarstvu".

- Svjesni smo problema. Plaćamo 6 doktora više za ova dva grada od onog što plaća HZZO. Ja ne mogu promijeniti mrežu koju je donio ministar. Mi smo svjesni problema, Županija je svjesna problema, ne možemo van mogućnosti. Ne možemo mi mijenjati mrežu.

Na kraju je rekao kako je teško reći bi li život bio spašen da je bio liječnik.

- Treba znati rezultate obdukcije za to. Inspekcijski nalaz je pri kraju. Nemam zapisnik još, oni će to sastaviti. Prema mojim saznanjima nije došlo do propusta Imamo jedan tim, kad tim izađe na teren nemamo drugog doktora. Nemamo.

Gajnik je na kraju istaknuo da su medicinske sestre educirane za pružanje puno više pomoći od onoga što im dopušta aktualni Zakon o sestrinstvu, no pitanje je samo zašto ga se ne mijenja.