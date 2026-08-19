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RAZBIO VIŠE AUTOMOBILA

Napravio kaos u Rijeci i nestao! Zabio se u auto i odbacio ga u stablo, žena završila u bolnici

Piše Ivan Hruškovec,
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Napravio kaos u Rijeci i nestao! Zabio se u auto i odbacio ga u stablo, žena završila u bolnici
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Nakon prometne nesreće vozač je pobjegao s mjesta događaja bez pružanja pomoći ozlijeđenoj osobi i bez obavještavanja policije. U kaosu koji je izazvao oštetio je i više parkiranih vozila

U prometnoj nesreći do koje je došlo sinoć oko 22 sata na području Trsata u Rijeci ozlijeđena je jedna žena, a policija traga za vozačem koji je pobjegao nakon kaosa koji je napravio.

Prema dosad utvrđenom, nepoznati vozač upravljao je autom riječkih tablica te je, dolaskom do raskrižja, vozeći velikom brzinom, izgubio nadzor nad vozilom i udario u stražnji dio osobnog vozila riječkih registracijskih oznaka kojim je upravljala 42-godišnja vozačica.

Od siline udara njezino je vozilo odbačeno na kolnik i u stablo, dok je vozilo kojim je upravljao nepoznati vozač u nastavku kretanja udarilo u više parkiranih vozila, pri čemu je nastala materijalna šteta.
 
Ozlijeđena vozačica prevezena je u KBC Rijeka radi pružanja liječničke pomoći gdje su joj utvrđene lake tjelesne ozljede.
 
Nakon prometne nesreće vozač je pobjegao s mjesta događaja bez pružanja pomoći ozlijeđenoj osobi i bez obavještavanja policije.
 
Policija provodi intenzivne mjere i radnje u cilju pronalaska vozača te utvrđivanja svih okolnosti ove prometne nesreće.

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