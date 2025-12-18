Kod Nijemca našli 200 kuglastih bombi. Opasnije od svih petardi

Službenici Carinske istražne službe Münchena su 15. prosinca 2025. istodobno su pretražili devet stanova u okrugu Günzburg koji pripadaju osobama osumnjičenima za kupnju ilegalnih kuglastih bombi, navodi njemačka Carisnka istražna služba u prijestolnici Bavarske.

Akciji je prethodilo otkriće ilegalnih kuglastih bombi u poštanskim paketima prije dva mjeseca, kao i hitna pretraga jedne nekretnine u okrugu Günzburg.

Foto: Carinska istražna služba Munchena

Za nabavu ilegalnog vatrometa uključujući velik broj kuglastih bombi iz istočne Europe za sebe i spomenutih devet osumnjičenih sumnjiči se 26-godišnji njemački državljanin iz okruga Günzburg. On je privukao pozornost carinskih službenika Glavne carinske uprave Ulm tijekom poštanske kontrole 13. listopada 2025., kada su u logističkoj tvrtki u Ulmu pregledana četiri paketa, svaki težak 25 kilograma, upućena njemu. U njima su pronađeni ilegalni vatromet i više kuglastih bombi iz istočne Europe.

Kuglaste bombe, koje spadaju u kategoriju „F4“ i u ovom su slučaju težile od jednog do dva kilograma, nisu dopuštene za privatnu uporabu zbog svoje iznimne opasnosti.

Na temelju sudskog naloga, službenici Carinske istražne službe Münchena 15. listopada 2025. pretražili su stan osumnjičenog primatelja te pronašli više od 200 kuglastih bombi. Uklanjanje i daljnje skladištenje ovih izrazito eksplozivnih naprava morala je obaviti specijalizirana tvrtka.

Foto: Carinska istražna služba Munchena

Tijekom iste pretrage, još jedan poštanski paket namijenjen osumnjičeniku bio je u tranzitu te su ga zaplijenili djelatnici Glavne carinske uprave Ulm. Taj je paket sadržavao deset kuglastih bombi iz istočne Europe, svaka teška oko jednog kilograma.

Ni 26-godišnji osumnjičenik ni ostalih devet optuženih nemaju službene odobrenje za kupnju ili uvoz vatrometa kategorije „F4“.

Istrage Državnog odvjetništva u Memmingenu i Carinske istražne službe u Münchenu zbog sumnje na kršenje Zakona o eksplozivima i dalje su u tijeku.

Ne postoje naznake da su ilegalne kuglaste bombe bile namijenjene za počinjenje drugih kaznenih djela.

Kuglaste bombe: ozbiljan sigurnosni rizik

Kuglaste bombe nisu bezazleni vatromet, već izrazito eksplozivne naprave koje predstavljaju velik rizik od teških ozljeda i smrti. U Njemačkoj su klasificirane kao „ilegalni vatromet“ jer njihova snažna eksplozivna moć čini njihovu privatnu uporabu neprihvatljivom. Posjedovanje, prodaja ili prijevoz takvog vatrometa može rezultirati teškim kaznama.