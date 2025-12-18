Obavijesti

OSOBLJE I UČENICI EVAKUIRANI

U BiH zbog dojava o bombama prekinuta nastava u više škola

U BiH zbog dojava o bombama prekinuta nastava u više škola
Bombaške prijetnje stigle su na adrese elektroničke pošte školama u Tuzlanskoj županiji te na području Republike Srpske

U većem broju škola diljem Bosne i Hercegovine u četvrtak je morala biti prekinuta nastava, a nastavno osoblje i učenici evakuirani zbog prijetnji postavljenim bombama.

Bombaške prijetnje stigle su na adrese elektroničke pošte školama u Tuzlanskoj županiji te na području Republike Srpske, a policija je odmah poduzela mjere predostrožnosti uključujući evakuaciju te pretraživanje školskih objekata.

Kako su prenijeli lokalni mediji, poruke koje su stigle na adrese škola u RS sadrže ucjenjivačke zahtjeve za isplatu novca u bitcoinima kako ne bi došlo do eksplozije a spominju se i islamistički ekstremisti.

- Mi smo pravi muslimani, ratnici Islamske države i ne odobravamo pritisak i utjecaj europskih država u Bosni - stoji uz ostalo u prijetećim porukama.  Dodali su kako se bore za uspostavu islamskog kalifata u Europi te za progon kršćana iz BiH.

Iz MUP-a RS su naveli kako provode mjere predviđene u ovakvim slučajevima.

- Policijski službenici postupaju po navedenim prijavama u skladu sa uputom u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom - stoji u priopćenju.

Iz vlade Tuzlanske županije pojasnili su kako i tamo provode slične mjere no nije jasno jesu li škole na njihovom području dobile prijetnje istovjetne onima iz RS-a.

- Sigurnost učenika, nastavnika i ostalih uposlenika za sada nije ugrožena i predstavlja apsolutni prioritet. Učenici su, u koordinaciji s nadležnim službama, pravodobno i sigurno udaljeni iz školskih objekata i upućeni svojim kućama - priopćili su iz županijske vlade.

