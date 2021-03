Mali brkati debeljko u plavom kombinezonu i s crvenom kapicom na glavi, ovih je dana dobio žestoku konkurenciju. Pojavio se Super Vili u crnom, elegantnom odijelu i s ljubičastom kravatom, malo zdepast, ali iznimno uporan i s jasnim ciljem: spasiti svijet od korone.

POGLEDAJTE VIDEO: Super Vili u akciji

Skakuće jednako dobro kao Super Mario, ali Vili u svečanom odijelu i u misiji života, odiše još i nekom posebnom energijom. Iz levela u level, Vili obilazi sve Hrvatske županije, a problemi s kojima se u svakoj susreće izazivaju preznojavanje. U Ličko-senjskoj tako, Vili koji se trudi upucati leteće šiljaste kugle, to ne može samo tako. Lički medvjed rado bi ga slistio. Vili ga nikad ne bi upucao. Ta umjesto puške, u ruci ima masku. I to onu, naravno, koja ne štiti 100 posto. Jer iako puca ravno u virus, on katkad preživi i na Vilijevo razočaranje, samo odleti dalje. No, nije to toliko ni bitno ako Vili uspije skupiti dovoljno bodova za prelazak na višu razinu igrice. Bodove mu nosi toalet papir kojeg mora putem skupljati, a koji je pao s kamiona.

I tako, u najnovijoj video igrici Super Vili koju su osmislile programerka i punk glazbenica Sonja Hranjec iz Zagreba i Ivana Vidović iz Zadra, igrači mogu bez problema spoznati kako je biti u ministrovoj koži. Pitanje je koliko to doista žele. Jer nije sve samo igra. Nakon svakog levela, Super Vili mora na presicu Stožera. I ne može to izbjeći jer ga Alemka spremno čeka i odvodi.

- Sretni smo što možemo najaviti da smo skupili sav toalet papir te ga možemo dati ljudima kako bi što duže mogli ostati doma - kaže Alemka na novinskoj konferenciji.

Poslije će se u priču uključiti i Krunoslav Capak koji se pred nacijom hvali uspjesima borbe protiv pandemije, ministar Davor Božinović te drugi poznati akteri koji u igri svoje maske nose – ispod nosa.

Igrač tada može pretvarajući se da je hrabri Super Vili, posjetiti i ostale županije, ali bez nade da će sve proći glatko. U Sisačko - moslavačkoj se tako mora čuvati potresa dok se bori protiv nevidljivog neprijatelja, dok ga u Slavoniji krvoločni komarci mogu gurnuti s litice. Jadni Vili!

Sonja i Ivana u igricu su još ubacile i pjesmu koja veliča ministra.

- Snimile smo je zajedno na sintesajzeru, a htjele smo da ima prizvuk power rocka iz 80.-ih i da malo baca na Phila Collinsa - uz smijeh je rekla Sonja.

Otkrila je i da se igrica može završiti za dva sata, ali i dodala da to nije tako lako kako se čini. Kaže kako nisu razmišljale dok su radile na igrici hoće li se svidjeti ministru, ali sad im je, tvrdi, drago što je tako. Naime, ministar Beroš je potvrdio kako mu se igrica čini zanimljivom te kako će ju sigurno zaigrati.

- Igrače će sigurno razveseliti kad dođu na zadnji level, odnosno u Zagreb. Vili se tamo penje na Sljeme žičarom i bori se protiv hrvatskog soja korone - otkrila je Sonja.

Inačice za Windows i Linux prvo su predstavile na platformi itch.io posvećenoj distribuciji indie igara, a premijera na globalno popularnom servisu Steam.