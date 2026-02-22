Obavijesti

News

Komentari 0
VEĆ DRUGA ODGODA

NASA odgodila lunarnu misiju s posadom zbog tehničkog kvara

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
NASA odgodila lunarnu misiju s posadom zbog tehničkog kvara
Foto: Steve Nesius

Popravci će zahtijevati premještanje rakete i kapsule Orion s lansirne rampe Svemirskog centra Kennedy u američkoj saveznoj državi Floridi natrag u hangar, zbog čega rok za lansiranje u ožujku nije moguć

Admiral

NASA je zbog tehničkih problema odgodila lansiranje Artemisa 2, prve lunarne misije s posadom od 1972. godine.

Administrator NASA-e Jared Isaacman rekao je u subotu na X-u da se treba riješiti problem s opskrbom helijem u jednom od raketnih stupnjeva.

Popravci će zahtijevati premještanje rakete i kapsule Orion s lansirne rampe Svemirskog centra Kennedy u američkoj saveznoj državi Floridi natrag u hangar, zbog čega izvorno planirani rok za lansiranje u ožujku nije moguć.

RAZGLEDNICA S MARSA Ovo su najbolje fotografije koje je snimio rover Perseverance
Ovo su najbolje fotografije koje je snimio rover Perseverance

Misija je u početku bila zakazana za početak veljače, ali je odgođena zbog curenja vodika tijekom testiranja. Nakon naknadne potpune probe lansiranja, bez samog polijetanja, Isaacman je u petak opisao napredak kao značajan.

Daljnji rokovi za lansiranje očekuju se kasnije ove godine, uključujući i početak travnja.

NOVOSTI S MARSA Rover Perseverance već pet godina vozi po Marsu, a sad je postao još pametniji
Rover Perseverance već pet godina vozi po Marsu, a sad je postao još pametniji

U Artemisu 2 letjet će četvero astronauta - Amerikanci Christina Koch, Victor Glover i Reid Wiseman te Kanađanin Jeremy Hansen - na otprilike 10-dnevnu misiju oko Mjeseca, što će biti prvo ljudsko putovanje blizu Mjeseca u više od 50 godina.

PRIPREME ZA ARTEMIS II NASA sutra ima 'generalnu probu' uoči leta oko Mjeseca
NASA sutra ima 'generalnu probu' uoči leta oko Mjeseca

Posljednji američki astronauti koji su posjetili Mjesec letjeli su tamo 1972. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dosje Svetina: Bio je jedan od najmoćnijh ljudi u nogometu, ali pao je zbog samo tri čovjeka
PAD U ŠEST MJESECI...

Dosje Svetina: Bio je jedan od najmoćnijh ljudi u nogometu, ali pao je zbog samo tri čovjeka

Njegov je utjecaj godinama je jačao, a onda je prema riječima Ljube Pavasovića Viskovića krenuo u napad na Marijana Kustića. Uz to su mu presudili sastanak sa Zdravkom Mamićem i sukob sa Zvonimirom Bobanom
Isplati li se krasti? Evo što su vratili, a što sakrili Sanader, Mamić, Vidošević, Ježić
OVRHE STOLJEĆA

Isplati li se krasti? Evo što su vratili, a što sakrili Sanader, Mamić, Vidošević, Ježić

NOVI EXPRESS Sudbinsko pitanje je isplati li se krasti? Expressova reporterka istražuje koliko je novca i različite imovine, iz najpoznatijih korupcijskih slučajeva, Hrvatska uspjela vratiti u državni proračun
FOTO Ukrajinci našli dom u Lici: 'Tu smo se zaljubili, a stiglo je i šest beba. Mentalitet je sličan!
POBJEGLI OD RATA

FOTO Ukrajinci našli dom u Lici: 'Tu smo se zaljubili, a stiglo je i šest beba. Mentalitet je sličan!

Došli su u Korenicu prije četiri godine, zaljubili se, dobili djecu... U tom ličkom gradu ima ih 380 i čine čak 15 posto stanovništva grada. Rade, uče, zabavljaju se i svi su presretni novim domom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026