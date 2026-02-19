Rover Perseverance već pet godina vozi po Marsu, a sad je postao još pametniji

NASA je objavila da je Perseverance dobio novu tehnologiju nazvanu ‘Mars Global Localization’ koja mu omogućuje da samostalno pronađe svoju točnu poziciju na površini Marsa. To je velika stvar jer na Marsu nema GPS satelita, a roveri se u navigaciji oslanjaju na kombinaciju vlastitih senzora i uputa koje dolaze sa Zemlje, uz kašnjenje u komunikaciji. U praksi to znači da se do sada često moralo čekati potvrdu lokacije prije nego što rover nastavi dalje, pogotovo kad se kreće po zahtjevnijem terenu.

Dosad je Perseverance uglavnom koristio ‘visual odometry’, dakle praćenje detalja na snimkama i računanje koliko se pomaknuo, uz procjenu proklizavanja kotača. Problem je što se male pogreške s vremenom zbrajaju, pa rover može postati manje siguran u to gdje je točno, što onda ograničava koliko daleko će se usuditi voziti autonomno u jednom danu. NASA u objavi objašnjava da je rover do sada znao gdje je “otprilike”, ali mu je za preciznu lokaciju često trebala pomoć ljudi na Zemlji.

Novi sustav radi tako da rover nakon zaustavljanja snimi 360 stupnjeva okoline svojim navigacijskim kamerama i onda te panoramske snimke brzo uspoređuje s orbitalnim kartama terena koje ima pohranjene. Time može prepoznati “gdje se nalazi na karti” i nastaviti po planu bez čekanja da mu ljudi naknadno potvrde poziciju. NASA navodi da je Perseverance prvi put uspješno koristio ovu metodu 2. veljače 2026., a cilj je da ovakvo samostalno lociranje postane dio redovnih vožnji.

NASA ističe i zanimljiv detalj iza kulisa: računanje za ovu vrstu usporedbe slika i karata traži više snage nego što roverovo glavno računalo inače daje, pa je u cijeloj priči pomogao hardver koji je Perseverance nosio zbog helikoptera Ingenuity koji se više ne koristi, odnosno dodatni računalni modul. Dakle, rover sada može brže i sigurnije planirati i provoditi autonomne vožnje, što u konačnici znači više prijeđenog terena i više znanstvenog posla u istom vremenu.