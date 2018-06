'Naša veza nije bila seksualna jer je takav odnos za niža bića'

One su inspirirale slavne svjetske umjetnike, poticale ih na stvaranje, raspirivale im maštu... Donosimo vam priče o Ruskinji od koje se veliki slikar Salvador Dali nikad nije htio odvojiti, zatim o ženi koja je inspirirala ne jednog nego nekoliko slavnih umjetnika, i o mladoj umjetnici hrvatskog podrijetla koja je godina živjela u sjeni umjetničkog genija.

Gala - femme fatale u umjetničkim krugovima, inspiracija mnogim umjetnicima, životna pratilja i muza Salvadora Dalija. Nakon njezine smrti najekscentričniji umjetnik kojeg je svijet ikad vidio, izgubio je želju za životom i upao u duboku depresiju.

Gala

Ruskinja Elena Ivanova Daikonova Gala bila je žena u kojoj je Salvador Dali cijeli život vidio nepresušnu inspiraciju.

- Čim sam je vidio, osjetio sam da je ona moj prijatelj. Na naš prvi sastanak otišao sam namazan kozjim izmetom, imajući na umu da će, ako me takvog primi kod sebe, to značiti da ćemo dugo biti zajedno. Iako sam strašno smrdio na stajsko gnojivo, njoj to nije bilo bitno - prepričavao je Dali.

Gala je bila ključni element njegovog uspjeha. Upoznali su se kada je njemu bilo 26. godina. Ona je bila deset godina starija. Prepoznala je njegov veliki talent i osjetila umjetničku dušu, a zatim odlučila da mora učiniti sve od kako bi on ostvario potpuni potencijal.

Kada su se vjenčali Dali je bio samo još jedan siromašan i nepoznati umjetnik. Slikao je i crtao gdje god i na čemu god bi stigao. Njegova umjetnost u to je vrijeme bila potpuni kaos. Tek kad se pojavila Gala u njegovom životu nastupila je disciplina i stremljenje ka stvarnom slikarstvu.

Bila je njegova vodilja i oslonac, a Dali je govorio da je ona njegova kraljica. Ona je vodila računa o njihovom životu i njegovoj karijeri. On je imao samo zadatak baviti se svojom umjetnošću.

Dali je zapravo bio totalno nesposoban živjeti u realnom svijetu. Novci, ugovori, plaćanja, računi - u ničemu se nije snalazio. O tome je brinula Gala. Jednom je taksistu platio 100 dolara iako je račun bio tek 10 dolara.

Dali prema tvrdnjama njihovih bliskih prijatelja nikada nije konzumirao brak u pravom smislu te riječi, već je svojoj muzi plaćao muške prostitutke kako bi je seksualno zadovoljavali.

- Naša veza nije bila seksualna jer je takav odnos rezerviran za bića niže rase koji se zadovoljavaju malim stvarima - jednom prilikom prokomentirao je svoj seksualni život.

- Najsretniji sam dok sam sa svojom Galom i kada masturbiram. To su dvije stvari zbog kojih je ovaj ogavan svijet ipak divan. Ona je prepametna i potpuno me razumije. Koža joj nije zategnuta, starija je od mene 10 godina, ponekad mi je ružna, ali ipak je volim. Ona je jedino biće koje je doseglo vid života čija se slika može usporediti sa smirenim savršenstvima renesanse. To je Gala, moja žena, koju sam nekim čudom imao sreće izabrati - pričao je o svojoj voljenoj supruzi kojoj se divio.

Gala je do kraja života, a proveli su skupa 50 godina, ostala centar njegovog svijeta i do njene smrti se nisu nijednom razdvojili. Kada je umrla Dali je izgubio želju za životom i upao u duboku depresiju. Njezina smrt potpuno ga je dotukla. Prestao je piti vodu sve dok nije dehidrirao i završio u bolnici. Želio se susresti sa njom pa makar to bilo i prilikom halucinacija. Živio je još nekoliko godina u depresiji i preminuo u 84. godini.

Alma Mahler

Prelijepa, intelektualna i ekscentrična žena Alma Mahler bila je supruga trojici, a ljubavnica četvrtom velikom umjetniku. Bila je najprije u braku sa skladateljem Gustavom Mahlerom, zatim s arhitektom Walterom Gropiusom (utemeljiteljem pokreta Bauhaus) i na kraju s književnikom Franzom Werfelom. U međuvremenu je bila i u vezi sa slavnim slikarom Oskarom Kokoschkom.

Alma je bila vrsna pijanistica, a i sama bavila skladanjem i slikanjem. Sve je to zanemarila kad se udala za 19 godina starijeg kompozitora Gustava Mahlera u dobi od 22 godine i to nakon što je s njim ostala trudna. Bračni par dobio je dvije kćeri.

Za vrijeme braka imala je strastvenu vezu sa jednim od najvećih arhitekata svih vremena četiri godine mlađim Walterom Gropiusom no ljubavnika je ostavila jer se odlučila pomiriti s mužem. Mahler je umro nakon samo devet godina braka, a 31-godišnja udovica započela je turbulentnu vezu sa šest godina mlađim slikarom Oskarom Kokoschkom.

Ekscentrična muza svog doba toliko je mladog umjetnika bacila u očaj da kad je čuo da se udaje za svog drugog supruga i nekadašnjeg ljubavnika, pionira moderne arhitekture Waltera Gropiusa prožet bijesom, na jednoj od vlastitih zabava lutku koju je dao izraditi kao njezinu vjernu vizualnu kopiju pogodio bocom vina i razbio je.

Alma je, govorilo se, bila žena magične privlačnosti koja je doslovno gutala muškarce, mnogi su tražili njezinu naklonost i nudili joj brak no ona je pomno birala za koga će se udati. Željela je biti samo supruga prvorazrednih muškaraca.

Već u doba petogodišnjeg braka s Gropiusom Alma je započela aferu s književnikom Franzom Werfelom, koji je u to vrijeme već spadao među najčitanije pisce njemačkoga govornog područja. Za njega se 1929. i udala nakon razvoda od Gropiusa. Sebe je inače zvala kolekcionarkom genija. U svoje vrijeme slomila je srca mnogih slavnih glazbenika, slikara i pjesnika. Koga je od svih svojih muškaraca baš istinski voljela i nije poznato..

S Židovom Werfelom, ostala je u braku do kraja života, sve do njegove smrti 1945. Za vrijeme nacizma Alma i on pobjegli su u SAD gdje su se družili s najvećim američkim umjetnicima i intelektualcima, a Alma se nakon rata vratila u svoj rodni Beč i napisala memoare.

Dora Maar

Picassova ljubavnica Dora Maar, mlada umjetnica hrvatskog podrijetla pravog imena Henrietta Theodora Marković, devet je godina živjela u sjeni umjetničkog velikana. Njoj je Picasso posvetio sliku iz 1937. 'Žena koja plače'.

Par se upoznao 1936. u pariškom Cafe des Deux Magots. Susret poznatog slikara i 26 godina mlađe fotografkinje, dio je legende. Ona je znala da će Picasso biti u restoranu zahvaljujući pjesniku i prijatelju Paulu Eluardu. U crno odjevena, sjela je pored kronično neispavanog Španjolca, iz torbice izvadila nož i počela se 'igrati' ubadajući nož brzo između prstiju u rukavici. Ozlijedila se, a Picasso joj je zaustavio krv maramicom koju je kasnije čuvala do smrti.

Tijekom turbulentne devetogodišnje veze s Picassom, Maar je bila njegova muza bez koje nije mogao i motiv koji se provlačio njegovim kubističkim portretima. Naslikao je desetke Dorinih portreta, a kao inspiracija poslužila mu je i za čuvenu sliku "Guernicu".

No ona je tijekom tog perioda patila je od dubokih i teških depresija, a nakon što ju je Picasso ostavio, doživjela je potpuni mentalni kolaps. Kažu da je tada izjavila: "Nakon Picassa, samo Bog".

- Sliku na kojoj se ona smije, ne bih mogao naslikati. Ona je za mene plačuća žena. Ranije sam je slikao izobličenu, ne zbog sadizma ni zadovoljstva, nego sam samo slijedio viziju koja mi se nametnula – rekao je Picasso o Dori.



Maar je Picassa tijekom veze više puta fotografirala, a zabilježila je i nastanak Guernice. Razišli su se 1943., a on je rekao da je Dora oduvijek bila potpuno luda. Nakon njihova prekida, Dora je bila potpuno slomljena, povukla se u osamu i posvetila se slikarstvu i fotografiji. Živjela je sama u Parizu do 1997. godine kada je preminula.

