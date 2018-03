'Našao sam malezijski avion, a na olupini su rupe od metaka...'

Peter McMahon, australski amaterski istražitelj zrakoplovnih nesreća, godinama je pretraživao snimke i fotografije NASA-e i Google Mapsa otkako je zrakoplov Boeing 777 Malaysia Airlinesa MH370 netragom nestao s radara.

Članovi posade i 239 putnika prije četiri godine su nestali negdje iznad Indijskog oceana, a McMahon tvrdi kako je uspio pronaći olupinu. Smatra da se nalazi istočno od Madagaskara, u području koje nije obuhvaćeno istragom. To je potvrdio satelitskom snimkom na kojoj se mogu vidjeti obrisi zrakoplova.

NEWS Peter McMahon who says he has worked on crash investigations for over 25 years, believes he found #MH370 using Google Earth. The outline which appears to be a plane was found north of Mauritius. pic.twitter.com/rgdCJZNLaI

- Četvero Amerikanaca su došli u Australiju da nadgledaju potragu za MH370. Pobrinuli su se da sve informacije budu sakrivene od javnosti - izjavio je McMahon za The Sun i dodao kako vlasti ne žele otvarati novu istragu jer se na olupini vide rupe od metaka, što postavlja brojna nova pitanja.

this is the area i believe it crashed in, as there is a huge debris field of aircraft sections around this 79 meter wide thing 777-200 width, but the GE dates of 2009 to 2013 with 7 different dates over 27.3.2014 nobody believes it MH370, and GE can't explain the dates, Why Why ? pic.twitter.com/420y3cq0lZ