'Našao sam ženu, golu u lošem stanju, po zidovima je bila krv'

U utorak u Splitu nastavljeno je suđenje 48-godišnjem Petru Dukariću iz Bednje za pokušaj ubojstva svoje bivše, 56-godišnje nevjenčane partnerice krajem srpnja prošle godine u Kaštel Gomilici. Saslušali su se svjedoci, sudski vještak dr. Antonio Alujević te Mate Brković i Nikola Mikačić.

Vještak Alujević kazao je da je žrtva zadobila 15 ubodno reznih rana, od čega tri po licu, dvije po vratu, četiri u desni dio i jednu u lijevi dio prsnog koša, jednu sleđa u područje lopatice, jednu ranu lijeve podlaktice, što je sve okarakterizirano kao lake tjelesne ozljede, piše Slobodna Dalmacija.

- Po brojnosti i lokaciji ozljeda, ako znamo anatomsku strukturu lica, vrata i prsnog koša, možemo zaključiti da bi ubodi istim intenzitetom i sredstvom, ali drugim smjerom, mogli dovesti do teške tjelesne ozljede sa smrtnim ishodom - kazao je dr. Alujević

Mate Brković, 68-godišnji vlasnik kuće, u kojoj su Dukarić i njegova partnerica imali iznajmljen stan u kojem se cijeli događaj i odvio, svjedočio je kako nikad nije čuo da se par svađa.

Foto: Mario Matana/24sata

- Navukao sam kratke hlače i onako bos sletio dolje u stan. Vrata su bila poluotvorena i u kuhinji sam zatekao žrtvu, golu, s krpom oko vrata, bila je sva u krvi i svugdje je po zidovima bilo krvi. Nisam znao je l' onaj tko je to napravio još u stanu, pa sam izašao vani i pozvao policiju i Hitnu pomoć. Ne sjećam se da mi je išta rekla tada, bila je u jako lošem stanju. Nikoga nisam vidio da bježi, nisam čuo nikakve zvukove od auta vani niti sam vidio Dukarićevo vozilo - kazao je Brković.

- Ja sam zaliva vrtal oko pet ujutro i vidija sam da nešto blica, a to je bija mobitel. Nedugo zatim sam vidio neku osobu da ide niz ulicu i zamahuje rukom prema mjestu gdje je policija poslije pronašla nož, ali ne znam zašto je zamahivao niti znam tko je to bio - kazao je 87-godišnji Nikola Mikačić, vlasnik zemljišta na kojem je nađem mobitel žrtve, piše Slobodna Dalmacija.

Dukarić je u Domovinski rat otišao s 18, 19 godina. Prošao je sva ratišta. U Tigrovima je bio do 2002. godine, kad je na svoj zahtjev raskinuo radni odnos, kažu njegovi suborci.

Nakon vojske radio je u Francuskoj. Navodno je imao problema s francuskim vlastima pa se vratio u Hrvatsku. Prije nekoliko godina, navode njegovi ratni prijatelji, doživio je obiteljsku tragediju. Dukarić je mnogima poznat s jedne od najupečatljivijih i najpopularnijih fotografija iz Domovinskog rata. Fotografija je snimljena u Starom Grabovcu nedaleko od Novske krajem 1991. godine, kad je imao 19 godina. Na fotografiji se vidi mladi vojnik s maramom zavezanom oko čela i cigaretom u kutu usana na tenku za protuavionskim mitraljezom. Na zidu kuće iza vojnikovih leđa vidi se grafit s imenom svjetski poznate grupe Guns N’ Roses.

Foto: Željko Gašparović/Privatni album

Od fotografije je napravljen i antiratni plakat. Plakat je u središtu imao portret Petra Dukarića, a pri vrhu dodan natpis “Živi i pusti živjeti”, u engleskom originalu “Live and let live”, parafrazirajući pjesmu poznate grupe “Live And Let Die”.