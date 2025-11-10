Obavijesti

Naše zdravstvo je na rubu da eksplodira kao napuhani balon

Nema balona na ovom svijetu koji u jednom trenutku ne eksplodira. A hrvatsko je zdravstvo, čini se, na rubu da se upravo to dogodi u skoroj budućnosti

Mladi liječnici specijalizanti su iscrpljeni, potplaćeni, preopterećeni i kronično nezadovoljni. Pokazalo je to posljednje istraživanje Hrvatske liječničke komore, a u svemu što je to istraživanje pokazalo, kreatori zdravstvenog sustava trebali bi vidjeti crveni alarm. Jer kad pričamo o specijalizantima, zapravo pričamo o ljudima koji čine temelj budućnosti našega zdravstva. No kakva će ta budućnost biti ako je trećina mladih doktora požalila što je uopće upisala medicinu, dok više od polovine njih svako toliko razmišlja o odlasku u inozemstvo? Strah nas je i pomisliti.

