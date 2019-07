'Našem Josipu je Hrvatska bila iznad svega, on je živio za nju'

Pripadnik 10. Hrvatskoga kontingenta Josip Briški (27), koji se nalazio u NATO-ovoj misiji potpore miru “Resolute Support” u Afganistanu, preminuo je nakon napada u Kabulu.

Hrvatski vojnik iz Sesveta teško je ozlijedio glavu nakon što se u njegovo vozilo zabio bombaš samoubojica. Za njegov život su se borili liječnici u bolnici Bagram. Nažalost, heroj se nije izvukao.

Na izvanrednoj konferenciji za novinare ministar obrane Damir Krstičević rekao je kako jedan od njih ima prijelom bedrene kosti, a drugi ima ozljede ruke. Brigadni general Krešimir Tuškan rekao je kako ih je bombaš samoubojica napao oko 8.45 sati na samo dvjestotinjak metara od kampa. U eksploziji se vozilo i prevrnulo.

- Hrvatskim vojnicima pružena je liječnička pomoć u kampu, a dvojica su zračnim snagama prebačena u američku bolnicu u Bagramu - rekao je Tuškan.

Čitave Sesvete su u velikom šoku nakon pogibije njihova sumještanina. Svi su istaknuli kako je bio vrijedan dečko i da je prije odlaska u vojsku radio kao dostavljač.

- Bio je marljiv, vrijedan, pošten dečko. Rijetko sam ga viđao otkad je otišao u vojsku. Oženio se prije nekog vremena, a prije godinu dana dobio je i dijete - rekao nam je Josipov susjed koji nije mogao sakriti tugu na licu.

Josip je hrvatski vojnik od 2014. godine, a ovo mu je bila prva međunarodna misija. U Afganistan je s kolegama otišao u ožujku, a njihova je misija trebala završiti u rujnu. Bio je angažiran na poslovima savjetovanja i mentoriranja afganistanskih sigurnosnih snaga.

Za Josipom tuguju i njegovi prijatelji, kolege i obitelj. Njegovi prijatelji kažu kako je oduvijek pričao da želi biti hrvatski vojnik.

- Josipa poznajem još iz osnovne škole, a pravi prijatelji postali smo u srednjoj. Zajedno smo išli u razred u Srednjoj školi u Sesvetama. Obojica smo odlučili ići za elektrotehničara. Sjećam se kako je još tad pričao da želi postati hrvatski vojnik. To mu je bio san - kaže Josipov prijatelj iz Sesveta. Dodao je kako je Josip tad često igrao videoigre s vojnom tematikom. Pričao je kako će nakon škole upisati sigurno Vojnu akademiju, što je na kraju i ostvario.

Foto: N1

- Ma on je bio jako društven. Volio je izlaziti s ekipom i često smo se zabavljali. Otkako je otišao u vojsku, tako smo se i manje viđali. Znam da je ženu upoznao nakon srednje škole. koje su proljetos krstili. Znam da je još bio tu na krštenju - kaže prijatelj. Za tragediju je saznao od zajedničkih prijatelja te se ta vijest brzo proširila Sesvetama. Sve ih je to pogodilo te planiraju poći njegovim roditeljima izraziti sućut čim to bude moguće. Njegov drugi školski prijatelj također dodaje kako je Josip oduvijek htio biti hrvatski vojnik.

- Hrvatska mu je bila iznad svega. Živio je za nju. Uvijek je u njemu bilo tog domoljubnog naboja. To ga je i dovelo do vojske. Obožavao je Dinamo. Često smo išli na utakmice. Svi smo ga znali i obožavali. Potreslo nas je sve kad smo čuli što mu je bilo - kroz suze priča njegov prijatelj.

Foto: MORH

Josipovi kolege iz vojske dodali su kako je bio čovjek za poželjeti.

- On je stvarno živio za tu vojsku i jako se trudio. Bio je vrhunski u svemu i zato je bio u Bojni za specijalna djelovanja. Ma boljeg čovjeka od Josipa nisam mogao upoznati - ispričao nam je jedan od prijatelja pokojnog Josipa. S njim je bio u vojsci u Slunju, gdje su obojica provela godinu dana. Karijera ih je ipak odvela na različite strane, no ostali su u kontaktu.

- Radio sam nešto izvan kuće i prvo uopće nisam znao za stradavanje. Brat je izašao iz kuće i rekao mi. Nisam mogao vjerovati. Josip to stvarno nije zaslužio. Bio je momak za poželjeti - kaže neutješni kolega. Ispred Josipove kuće u Sesvetama, gdje je živio s roditeljima, sestrom, suprugom i djetetom, bila su vozila Hrvatske vojske. Obitelji je sućut osobno došao izraziti i ministar obrane Damir Krstičević, koji je ranije rekao kako je ovaj trenutak duboko pogodio sve obitelji pripadnika Hrvatske vojske i hrvatski narod. Odgovornost za ovaj napad preuzeli su talibani koji su, izgleda, ciljali na konvoj s djelatnicima CIA-e. Hrvatski vojnici su oko osam sati krenuli iz kampa Gibson koji se nalazi u sklopu aerodroma Kaia u Kabulu, gdje su smješteni.

U konvoju je bilo pet neborbenih, ali oklopljenih vozila. Hrvatski vojnici su bili u tri takva vozila. Potom su krenuli u kamp Lion, a na 200 metara od kampa se bombaš samoubojica na motociklu trokolici zabio u treće vozilo u konvoju. U njemu su bili Josip i još dva hrvatska vojnika. Na mjesto nesreće prvo su izašle afganistanske snage za brzi odgovor, a potom i zaštitne snage iz kampa koje su osigurale područje. Hrvatska u vojnim operacijama u Afganistanu sudjeluje od 2003. godine. Nekoliko puta je bila u zaista po život opasnim situacijama. Izvlačili su afganistanske snage koje su bile pod paljbom talibana. Jednom su izvlačili mađarsku i njemačku patrolu. U tim akcijama je i Hrvatska vojska bila pod žestokom paljbom. Nekoliko hrvatskih vojnika je i ranjeno u Afganistanu.

