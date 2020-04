'Naši rezultati su fantastični u svakom pogledu, napredujemo'

Kada će doći kraj korona virusu? Pitanje je koje nam se vrti po glavama. Svakodnevna karantena provukla se na već više od tri tjedna, a broj zaraženih popeo se na preko tisuću. Ali stručnjaci tvrde da je situacija u Hrvatskoj i dalje jako dobra. Alemka Markotić, Davor Božinović i Krunoslav Capak gostovali su na HRT-u u emisiji Otvoreno.

- Širenje virusa ovisi o skupinama oboljelih koji su imali kontakte. Ovo je nešto što će biti, javljat će se u određeno vrijeme. Bitno je da dođemo do trenutka kada će se kontinuirano padati broj oboljelih. Ovo su očekivane oscilacije, kretanje ljudi, kao što smo imali ostale ispade, put u Tursku, slučajeve u zdravstvu. Nakon toga nastane niz slučajeva, pa nastane neki mir. Jedan dan više, jedan dan manje - rekla je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević.

Ukupno 35 ljudi u Hrvatskoj je teže bolesno i nalazi se na respiratoru, a Markotić ističe kako njihov život ovisi o koncu.

- Zasad ne mogu znati za svih 35 koji su na respiratoru, u našoj bolnici je 18. Drže se, svi oni su jako teški bolesnici, nadam se da će uskoro ići ka poboljšanju. Jedan dio je u nekom stanju za koji ne znam kako će završiti. Oni su ovisni o aparatima. Njihov život ovisi o koncu, o njihovoj kondiciji, različitim bolestima. Puno veći je rizik da ti bolesnici završe loše ako su pretili, visok tlak, šećer. Ali i onima koji imaju slabiji oblik bolesti, teško dišu, muče se. Osjećaju bolove u prsima, visoka temperatura, guše se po cijeli dan. To se ne smije ignorirati, moramo biti ozbiljni.

- SAD se nije dobro postavio prema epidemiji. Nisu uveli mjere na vrijeme, ispočetka nije prošlo niti dva tjedna da nisu imali mali broj slučajeva, a sada to jako brzo raste, kao i u New Yorku. To je gusto naseljen grad, ljudi na dolasku na posao, na povratku s posla su gusto smješteni. Oni nisu na vrijeme uspostavili mjere socijalnog distanciranja. To je ogroman grad, tu se može očekivati ogromno žarište u sljedećih nekoliko dana - rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj Zavoda za hrvatsko javno zdravstvo.

- Po omjeru umrlih i oboljelih, ispod nas je samo Japan, iznad su sve ostale države. Od susjednih država, mi smo ispod svih. Naši rezultati su odlični u svakom aspektu.