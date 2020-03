Naši znanstvenici: Koroni se može pobjeći samo na Mjesec

O novom korona virusu dovoljno se ne zna da i najupućeniji ljudi upozoravaju kako čovječanstvo ovome treba ozbiljno pristupiti. Prvotne poruke smirenja da ne treba paničariti sad zamjenjuju ozbiljna upozorenja da koronu ne treba podcjenjivati. Razlog je što se i dalje virus ne može otkriti dok se ne pokažu prvi simptomi, od kašljucanja, povišene temperature, curenja nosa, otežanog disanja..., a ljudi bez simptoma mogu ga nositi i 14 dana. Uz to nema dokaza prenosi li se s čovjeka na čovjeka dok traje inkubacija. Veliki je problem što još mjesecima neće biti cjepiva, pa se širenje može suzbiti jedino fizičkom izolacijom ljudi. Svi zazivaju toplije vrijeme u nadi da će s njime virus sam zamrijeti, a zašto je to tako pitali smo našeg uglednog znanstvenika, člana Američke akademije znanosti i umjetnosti, Ivana Đikića.

- Znanstvena je pretpostavka da toplije vrijeme može pomoći u suzbijanju virusa, no za to nemamo dokaze. U slučaju korone pokazalo se da zemlje u kojima su se temperaturne vrijednosti povisile ne bilježe pad novooboljelih. Inače se vjeruje da s toplijim vremenom jača ultraljubičasto zračenje koje ubija viruse, povećava se i vlažnost zraka koja virusima ne odgovara, a toplina isušuje površine na kojima se virusi zadržavaju i tako teoretski se prirodno suzbijaju – pojašnjava Đikić. Nakon što se virus rapidno raširio Kinom i prije nego što je došao do Hrvatske, Đikić je svojim porukama smirivao javnost i pozivao da se ne paničari. I dalje smatra da panika nikamo ne vodi, ali dodaje: “Situacija je ozbiljna i jako je važna suradnja svih građana. Virus je opasan.” Otkad je korona uzela maha, mnogi liječnici, znanstvenici i političari kroz rezultate sezonskih gripa pokušavaju ljudima pokazati kako u konačnici ovaj virus nije neka izvanzemaljska pojava jer deseci tisuća ljudi godišnje umiru od gripe. Brojke su varirale od 65.000 do 650.000.

- Smrtnost gripe u svijetu je ispod jedan posto od ukupno oboljelih. Epidemiolozi spominju brojke koje variraju ovisno o godini od 250.000 do 650.000. No želim istaknuti da je nezgodno govoriti o tim brojkama jer se iza njih kriju ljudi, životi. Dakle, to što su od korone najviše ugroženi ljudi stariji od 60 godina i oni koji već imaju zdravstvene probleme, nije ništa manje važno jer to su naše majke, očevi, bake, djedovi to su sve ljudi koje volimo i do kojih nam je stalo. Oni nisu brojevi – kaže nam Đikić. Na razvoju cjepiva užurbano rade akademske institucije, biotehnološka i farmakološka industrija, no ne očekuje se da će ga proizvesti još nekoliko mjeseci. Đikić pojašnjava zbog čega standardna cjepiva za gripu ne djeluju na novu koronu.

- Na molekularnoj razini oba virusa pripadaju u RNK (ribonukleinska kiselina) viruse. To znači da oni svoj genetski materijal prenose preko RNK, a ne DNK (deoksiribonukleinska kiselina u kojoj je zapisan ljudski genom). No oni se ipak razlikuju jer je koronavirus pozitivni-strand RNK virus dok je influenca negativni-strand RNK virus koji se razlikuju u životnom ciklusu unutar ljudskih stanica i koriste različite antigene i enzime. Samim time cjepiva su specifična za koronaviruse ili influenca viruse i stoga cijepljenja protiv sezonske gripe ne pruža nikakvu zaštitu protiv SARS CoV2 virusa – kaže Đikić.

Pojasnio je kako, primjerice, Therapeutics radi cjepivo koje, prvo, ne smije štetiti, a onda treba i štititi od korone.

- Moderna Therapeutics stvara RNK bazirana cjepiva pod nazivom mRNA-1273. Kandidata za stvaranje cjepiva izolirali su samo 42 dana od pojave CoV2 virusa. Njihovo cjepivo je u prvoj fazi kliničkog ispitivanja, a u suradnji s NIH-om prikupljaju volontere i započet će s prvim kliničkim pokusima za mjesec do dva. S druge strane, Inovio Pharmaceuticals koristi DNK-bazirano cjepivo u pretkliničkim ispitivanjima koje bi trebalo stvarati protutijela na CoV2 i štititi ljude – objašnjava Ivan Đikić.

Zbog mnogih nepoznanica o koroni, koja se od kraja 2019. do danas stigla do 120.000 ljudi, od kojih se više od 66.000 potpuno izliječilo, a od aktualnih skoro 49.000 slučajeva oko 5700 ima ozbiljniji oblik bolesti. Do sada je od korone umrlo 4300 ljudi. Naš također ugledni znanstvenik, član Kraljevskog društva u Edinburghu i pokretač Škole za 21. stoljeće, Igor Rudan, otkrio je gdje su ljudi najsigurniji od korone.

- Kamo se može pobjeći od ovog novog virusa? Može jedino na Mjesec – piše Rudan na svojoj Facebook stranici, s koje će se ubuduće jedino javno oglašavati, kako je ondje napisao. Pojasnio je i zašto ne treba paničariti.

- Pomaže dobra organizacija, priprema i planiranje. Pomaže oprez. Ali ne i paranoja.

Panika u toj, pripremnoj fazi, može nanijeti štetu dobrim pripremama, kao što se to i pokazalo. Može natjerati ljude na sasvim neobična ponašanja. Jedni će kupiti previše sapuna, drugi ga neće više moći naći, pa će prljave ruke drugih ugroziti one prve. Nadalje, među stanovništvom postoje mnogi koji pate od poremećaja anksioznosti, hipohondrije, nesanice, alkoholizma i depresije. Nepotrebno poticanje panike pogoršat će život tim ljudima, otežati im borbu s njihovim bolestima, neke možda gurnuti i preko ruba – kaže Rudan, koji od početka širenja virusa govori kako nas čeka pandemija bolesti koja je poput teže gripe, ali protiv koje nitko nema imunost, niti ćemo moći računati na cjepivo.

Dragan Primorac kaže da najviše zabrinjava što korona virus mogu prenositi zaraženi bez simptoma

- Zna se što za epidemiologa znači ‘teža gripa’. To znači više od 650.000 umrlih u svijetu svake godine čak i uz cijepljenje, a i bitno više umrlih ako ga nema. Zato sam dodao i kako je potreban oprez, ali ne i panika. Jer ako ne paničarimo zbog stotina umrlih od gripe u Hrvatskoj svake godine čak ni do te mjere da se ljudi idu cijepiti protiv nje, ili ako Talijani ne paničare zbog 7000 do 24.000 umrlih od gripe svake godine u Italiji, zašto bismo sad odjednom paničarili? Korona virus je, barem za sada, još vrlo daleko od tih brojki smrti u obje zemlje, a Kinezi su svima pokazali da se bolest može zaustaviti karantenom. Zašto onda paničariti – pita se Rudan.Dodaje kako epidemiolog koji dobro razumije gripu nikad, ali baš nikad, ne bi uz riječ gripa koristio ni riječ “samo”, niti bi je zvao “gripicom”. Objasnio je i kako prema baš svemu što znanost i epidemiologija danas znaju, COVID-19 ne bi nikako smio naštetiti broju ljudi većem od dijela sjeverne tribine maksimirskog stadiona.

- Tako da više od 99 posto ljudi u Hrvatskoj neće biti životno ugroženo. Srećom, od prvog zabilježenog slučaja i od mojih prvih izjava prošla su dva tjedna. Za sada još nitko nije umro od koronavirusa u Hrvatskoj, kao što sam se i nadao – kaže Rudan.

Do 1940. godine ljudi su umirali od mnogih bakterijskih bolesti, no od tada su se bakterije počele kontrolirati antibioticima pa se i smrtnost smanjila. Među nama žive ljudi koji su rođeni i prije te 1940. i upravo oni su danas najugroženiji zbog korone. Prije 60 godina proizvedena su cjepiva kojima kontroliramo mnoge virusne bolesti, što je dodatno smanjilo smrtnost. Sad se borimo da suzbijemo koronu. Rudan smatra da je znanost mogla očekivati pandemiju korona virusa jer planet dijelimo s još desetak milijuna drugih vrsta .

- Više od 99% svih vrsta koje su ikad postojale na Zemlji nije uspjelo preživjeti do danas. Zato i virusi moraju stalno skakati na nove vrste i širiti svoje rezervoare u kojima obitavaju. Pritom moraju birati pobjedničke vrste jer samostalno se ne mogu razmnožavati. Opstanak im ovisi o preživljavanju vrste koja im je rezervoar – pojašnjava Rudan. Ljudi su zanimljiv potencijalni virusni rezervoar jer nas ima 7,5 milijardi.