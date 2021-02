Ubio suprugu nožem u leđa... Cjepanicom ubio izvanbračnu partnericu... Gurnuo ženu kroz prozor... Ubio suprugu pa sam skočio u smrt s balkona... Nožem ubio ženu pa sebe...

To su samo neki od naslova posljednjih mjeseci koji svjedoče o brutalnim obračunima u kojima su žrtve upravo žene, supruge, bivše supruge, ljubavnice. Posljednje u nizu stravičnih ubojstava je ono u mjestu Višnjevac nedaleko od Bjelovara gdje je život izgubila 62-godišnjakinja.

Njezin suprug ubio ju je nožem u leđa, a potom je otišao kod susjeda i rekao da je ona pala na nož. Susjedi su posvjedočili da muškarac već dugo ima problema s alkoholom.

Dva tjedna prije ovog događaja, ubijena je i 71-godišnja žena u mjestu Gornja Plemenšćina. Presudio joj je, kako se sumnjiči, njezin 70-godišnji izvanbračni partner. Udarao ju je cjepanicom po glavi dok nije preminula. U svojoj obrani muškarac je tvrdio da je ona krenula nožem na njega i pokušala ga ubosti, na što je on uzeo cjepanicu i zatukao je. Kad ju je lupio, nož joj je pao iz ruke, a on ga je podigao i oprao, dok je cjepanicu bacio, objašnjavao je policiji. Nasreću, samo na pokušaju ubojstva završio je napad na ženu samo nekoliko dana prije ovoga u Gornjoj Plemenšćini. Bilo je to 23. siječnja u stanu u Puli. U nakani da je ubije, 40-godišnji muškarac kroz otvoreni prozor, s visine od 3,6 metara, gurnuo je 39-godišnju ženu. Zadobila je teške tjelesne ozljede.

Samo dan prije početka 2021. godine strašan zločin potresao je i mjesto Krapinica kraj Budinščine. Na cesti su pronađeni mrtvi žena i muškarac. Lokalni je poduzetnik, 58-godišnjak, pištoljem ubio svoju 41-godišnju ljubavnicu, nakon čega je presudio i sebi. Prema riječima onih koji su poznavali muškarca, on je bio posesivan i emocionalno nestabilan i grub. Prijavila ga je za seksualno zlostavljanje, određen mu je istražni zatvor, iz kojeg se vratio. Vratio se i k njoj iako ga ona više nije željela. Pomoć institucija tražila je njegova (bivša) supruga koju je isto zlostavljao.

Ovi slučajevi u posljednjih mjesec i pol dana samo su dio crne statistike koja se u našoj državi nimalo ne popravlja.

- Zakon je kod nas još mrtvo slovo na papiru, posebno kad govorimo o zaštiti žrtava. Njihove prijave se nerijetko neozbiljno shvate, ne odrade se kako treba. Žrtve, pak, kad vide reakciju institucija, više se ni ne javljaju sustavu jer misle da im se neće pomoći. Drugi problem jest što sankcioniranje nije adekvatno jer određivanjem kazni pokazujete koliko je nešto neprihvatljivo. Ne možemo mi izbjeći ni nasilje ni ubojstva, ali kazne kod seksualnog zlostavljanja i obiteljskog nasilja su blage. Samo aktivnostima države i institucija možemo popraviti statistiku, raditi na tome da se zaštite žrtve, ali i da se radi s nasilnicima. Ako žena i uspije napustiti nasilnika, a s njim se ne radi, on će brzo naći drugu žrtvu. Za to su sve potrebni novci, a mi u proračunu nismo vidjeli kako se za što izdvaja novac. Sad čekamo izvještaj o Instanbulskoj konvenciji pa će se pokazati u što je novac utrošen - kaže nam Sanja Sarnavka, jedna od osnivačica Zaklade Solidarne, aktivistkinja za ljudska prava i ženska prava. Dodaje nam kako se kroz rad susrela s brojnim nezamislivim problemima žena koje žele ili su uspjele napustiti supruga.

- Veliki je problem sa starijom populacijom u manjim sredinama gdje su se bračni partneri bavili poljoprivredom i stočarstvom. Oni žive od svojega rada, mirovine su male, imovina im je nedovoljno vrijedna da bi je prodali i da bi svatko otišao svojim putem. Teško se odvojiti iz takve zajednice. Žene trpe nasilje jer nemaju gdje, nema domova, one nemaju novca i prisiljene su biti tu gdje jesu. Imate slučajeva i kada bi žena uspjela napustiti nasilnog supruga, a on bi je dočekao na autobusnoj stanici dvije godine kasnije. Prema novom pravilniku, nasilnik bi trebao ostati bez službe, ali već smo se uvjerili da to u praksi nije tako. Uvijek su to neke izlike i iznimke - kaže nam Sarnavka.

U nekoliko posljednjih mjeseci 2020. još je bilo slučajeva ubojstva žena. Nabrojit ćemo samo neke. Krajem studenog 60-godišnji muškarac je u Galižani ubio 54-godišnjakinju, a potom pokušao presuditi i sebi. Nešto više od mjesec dana prije toga, u zagrebačkom Susedgradu policija je u stanu pronašla mrtvu ženu (37) i teško ozlijeđenog muškarca (43), koji je ubrzo preminuo. On je bio policajac, a povod ubojstvu i samoubojstvu bila je rastava o kojoj su supružnici raspravljali. Krajem listopada tragedija je zadesila i Ruševo, malo mjesto na cesti Slavonski Brod - Našice.

U obiteljskoj kući nađena je mrtva 48-godišnjakinja u koju je, kako se sumnjiči, njezin deset godina stariji suprug ispalio hitac iz poluautomatske puške. Sredinom listopada 2020. u kući u Koprivnici pronađena je ubijena žena (79). Izbodena je nožem. Uhićen je 83-godišnjak, a riječ je o bivšim supružnicima koji su nakon razvoda ostali živjeti u istoj kući. Sredinom rujna prošle godine u crnu statistiku ulaze i ubojstvo i samoubojstvo u Malom Lošinju. Stariji muškarac prvo je ubio suprugu, a potom skočio s balkona.