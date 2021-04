Nakon što je javnost zgrozio novi slučaj teškog fizičkog nasilja prema 15-godišnjaku u Zadru, kojega mlate njih četvorica, a više njih to promatra, provjerili smo u kojoj je fazi slučaj iz Kaštel Štafilića u kojem je žrtva 19-godišnji Lovre Jurić.

- Lovre bi uskoro trebao dati svoj iskaz na Općinskom sudu u Splitu, pred sucem za mladež. Očekujemo da bi ova priča uskoro trebala dobiti svoj epilog – kazao nam je Toni Babić, odvjetnik 19-godišnjaka.

Podsjetimo, riječ je o slučaju iz kolovoza i rujna 2020. godine kada njih petorica okružuju Lovru i iznuđuju od njega 2000 kuna za navodni dug od 200 kuna. U fizičkom napadu i maltretiranju prednjačila su dvojica mladića, 19-godišnji Bruno K. i 17-godišnjak koji su na mjesec dana završili u istražnom zatvoru.

Odvjetnik Babić kaže nam kako je nedavno održano ročište na kojem je Lovre već trebao dati iskaz, no kako on nije mogao biti uz njega zbog zdravstvenih problema, sutkinju je zamolio odgodu.

- Nisam mogao dozvoliti da se Lovru ispituje bez mene – kaže nam odvjetnik dodajući i kako je dvojcu koje se tereti za nasilje na posljednjem ročištu produljena mjera zabrane pristupa Lovri na manje od 50 metara te da se i dalje moraju redovito javljati na policiju.

Kako doznajemo, Bruno K. koji se pred istražnim organima slomio zbog svega, pa čak i rasplakao, pokušao se nagoditi s Općinskim državnim odvjetništvom, ali mu to nije prošlo. Drugi nasilnik iz priče, 17-godišnjak, do sada nije pokazao previše kajanja, a kako doznajemo, obojici im prijeti i maloljetnički zatvor jer nalaz defektologa kojeg su obojica trebali posjećivati nakon završetka istražnog zatvora, nije pretjerano ispisan u njihovu korist.

U međuvremenu, Lovre se posvetio školovanju, završavanju trećeg i posljednjeg razreda cvjećarskog smjera Srednje škole Braća Radić u Kaštel Štafiliću.

- Lovre se trudi, nije uvijek bajno, ali vjerujem da će on to uspjeti. Ima još napisati završni rad, mislim da će mu sestra pomoći oko toga – kaže nam Žaneta Penga, Kaštelanka velikog srca koja je od objave snimke u rujnu do Božića 2020. godine uspjela srediti derutni stan u Kaštelima u kojem je Lovre živio sa ocem Boškom.

Cijeli stan je, podsjetimo, kompletno obnovljen, od instalacija, podova, zidova, postavljeni su novi prozori i vrata te kupljen potpuno novi namještaj. Pokriven je i dug za struju koji je iznosio 13.000 kuna, ali i svi ostali troškovi koji su opterećivali Boškovu malu mirovinu.

- Nažalost, Boškova primanja su premala za mjesečne troškove pa im je opet narastao dug za struju, no zahvaljujući dobrim ljudima sve smo zatvorili i prikupili dovoljno da idućih nekoliko mjeseci imaju za hranu i ostale potrepštine. Toliko ljudi je bilo dio ove priče, oni znaju tko su, i moram im se javno zahvaliti, a posebno gradonačelniku Kaštela Denisu Ivanoviću koji nam je pomogao u svemu što sam ga ikad zamolila i tražila – kaže nam za kraj Žaneta.