Tata: Gledao sam kako ga mlate na snimci i pretrnuo; Sin: Htjeli su mi nabiti dug s 200 na 2000

Otišli smo još jedanput kod oca žrtve zlostavljača koji nam je u nedjelju rekao kako su njegovom sinu ti mladići plaćali pića pa tražili da im vrati novac. Kaže kako je nakon tog iživljavanja imao traume

<p>Meni je ode jedan susid pokazao snimku, dok je on stajao na nogama, nije mi to bilo toliko neugodno gledati, ali kad ga je šamara i udaria, on je odmah pa. Onda sam se ja zgrozia. Uspia se dignut, ali su ga opet bacili. Protrnia sam kad sam ga vidia na podu, priča nam još uvijek šokirani otac slabijeg mladića nad kojim su se iživljavala petorica mladića.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijest mladića i oca</strong></p><p>Podsjetimo, snimka na kojoj se petorica mladića iživljavaju nad slabijim mladićem u Kaštelima potresla je Hrvatsku.<br/> <br/> Iživljavanje je trajalao nekoliko minuta, a na snimci se vidi kako dvojica mlate nesretnog mladića šakama i nogama, dok jedan sve snima. Tukli su mladića s poteškoćama u razvoju i tražili su od njega novac, što nam je potvrdio i njegov otac.</p><p>Splitska policija reagirala je brzo, privela je dvojicu - jednog maloljetnika i jednog punoljetnika. Danas su objavili i detalje premlaćivanja mladića s poteškoćama u razvoju u Kaštel Štafiliću.</p><p>U pritvoru su 19-godišnjak i maloljetnik, za koje policija sumnja da su od oštećenog mladića (19) došli podmiriti navodni dug od 2000 kuna, a pritom su ga tukli, dok je jedan snimao.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mlatili su mladića u Kaštelima</strong></p><p>Otišli smo još jedanput kod oca žrtve zlostavljača koji nam je u nedjelju rekao kako su njegovom sinu ti mladići plaćali pića pa tražili da im vrati novac.</p><p>Kaže kako je nakon tog iživljavanja imao traume.</p><h2>'Dobio sam batina, malo sam se pripa'</h2><p>- To je bila subota, negdje oko 10 i po ujutro. Oni su trebali doći do mene odi, ka bili su poslali susjeda da mene pozove. On se bia zadera mojim imenom, ja sam izaša vanka, ka rekli su susjedi da će igrat na baluna. Kako baluna nije bilo nigdje, onda sam ja skužia o čemu je riječ, ja sam izašao vanka i oni su mi rekli da odem do crkve, jedno dvjestotinjak metara od kuće...</p><p>- Ja sam pristao, izašao tamo, a oni su me pitali kad će pare, ja sam reka da ću vidit ako uspijem sve s motorom riješit, da ću im dat dio. Tu sam dobia malo batina, ali nemam nikakve posljedice, da išta sanjam po noći. Jedino sam se malo pripa, mora san razmišljat puna dva dana di šta i kako. Onda sam doša doma i predložia ćaći da jednom od njih damo motor, ima već po godine, ne vozi ga nitko. On se bia složia, oni su bili došli i rekao sam tom momku da ćemo napraviti kupoprodajni ugovor i dobit će knjižicu i ključ od vozila. On se s time složia, uzeo motor, a nakon par dana mi se javlja da mu mater ne vjeruje da je on dobia taj motor. Mislila da je motor ukraden. Reka je on meni da zaboravim da se išta desilo, da pare ne moram vraćat. Pita sam ga šta je s motorom, on je reka - evo ti ga nazad. Uzea sam ga nazad, doveo ga doma - prepričao nam je napadnuti momak.</p><h2>Dug od 200 narastao na 2000</h2><p>Mladić je ispričao i kako je došlo do duga od 200 kn do 2000 kn. </p><p>- Kad je bila gospa sinjska, triba san ići s njima, od matere sam mislia uzeti 200 kn da imam za gorivo do tamo i piće, ali njoj nije došla plaća. Svejedno su mi rekli da im ne trebam davati pare, otišli tamo vratili me doma. Nisu mi se javljali par dana i nabili su mi kamate i odjednom su tražili puno više novaca jer su htjeli na tome zaraditi - odgovara nam mladić koji kaže da ga boli briga za napadače i da je sad stvar u rukama policije.</p><h2>Otac žrtve zlostavljača: 'Zgrozia sam se kad je pa na pod'</h2><h2>Gledao sam kako ga šamaraju</h2><p>- Meni je ode jedan susid pokazao snimku, dok je on stajao na nogama, nije mi to bilo toliko neugodno gledati, ali kad ga je šamara i udaria, on je odmah pa. Onda sam se ja zgrozia. Uspia se dignut, ali su ga opet bacili. Protrnia sam kad sam ga vidia na podu -kazao je Boško, otac žrtve zlostavljača.</p><p>- Meni je sin došao iz Doma, pustili su ga, ma vraga pustili, potjerali su ga jer nije na vrijeme dolazio nazad u dom. On nije lud, jako je bistar, ali je malo blesav. On opere suđe, pomete kuću, robu i sve. Nikad nije izaša van prije nego što mi je reka da ide van i s kim ide van. A sada je li to bila istina, sad vidim da nije - dodaje Boško.</p><p> </p>