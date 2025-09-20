Nasilničke bande neminovan su produkt ovog vremena i društva

Stanovnici Retkovca i drugih kvartova u zagrebačkoj Dubravi strepe za svoju djecu jer tamo ulicama hara dijelom maloljetnička banda koja djecu premlaćuje letvama. Njih dvadesetak okupljeni u svom nasilničkom pohodu udaraju iz zabave. I još sve snime mobitelom pa objave na TikToku. Roditelji pretučene djece su očajni, ostali se boje za svoje maloljetnike, pa se polako počela rađati ideja da se obitelji okupe i same pokušaju riješiti stvari izlaskom na ulice jer sustav je zakazao. Potpuno. Policija navodno privede delinkvente pa ih pusti. Ostatak sustava vjerojatno će se pravdati procedurama koje se moraju provesti da bi se nešto poduzelo, ali pravo je pitanje što se uopće može poduzeti u ovakvim slučajevima. Ako među delinkventima ima punoljetnih, onda nemamo što filozofirati – samo tražiti odgovor na pitanje zašto, recimo, nisu u pritvoru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+