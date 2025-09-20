Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRA: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+

Nasilničke bande neminovan su produkt ovog vremena i društva

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 1 min
Nasilničke bande neminovan su produkt ovog vremena i društva
Zagreb: Stanovnici Retkovca pokrenuli peticiju zbog maloljentičke bande koja hara naseljem | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Za maloljetne bi zakoni i protokoli preko zavoda za socijalni rad trebali predviđati neku hitnu proceduru koja će te balave nasilnike skloniti s ulica

Stanovnici Retkovca i drugih kvartova u zagrebačkoj Dubravi strepe za svoju djecu jer tamo ulicama hara dijelom maloljetnička banda koja djecu premlaćuje letvama. Njih dvadesetak okupljeni u svom nasilničkom pohodu udaraju iz zabave. I još sve snime mobitelom pa objave na TikToku. Roditelji pretučene djece su očajni, ostali se boje za svoje maloljetnike, pa se polako počela rađati ideja da se obitelji okupe i same pokušaju riješiti stvari izlaskom na ulice jer sustav je zakazao. Potpuno. Policija navodno privede delinkvente pa ih pusti. Ostatak sustava vjerojatno će se pravdati procedurama koje se moraju provesti da bi se nešto poduzelo, ali pravo je pitanje što se uopće može poduzeti u ovakvim slučajevima. Ako među delinkventima ima punoljetnih, onda nemamo što filozofirati – samo tražiti odgovor na pitanje zašto, recimo, nisu u pritvoru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Teror u Dubravi: Policija identificirala šestero napadača, roditelji su najavili prosvjed
DVOJE ZAVRŠILO U DOMU

Teror u Dubravi: Policija identificirala šestero napadača, roditelji su najavili prosvjed

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna
Pripuzova rukavica Tomaševiću: Pogledaj kakav mali zeleni grad želim izgraditi. Hoćeš dopustiti?
MEGAPROJEKT NA ČRNOMERCU

Pripuzova rukavica Tomaševiću: Pogledaj kakav mali zeleni grad želim izgraditi. Hoćeš dopustiti?

Vlasnik CIOS-a Petar Pripuz nezadovoljan je što Grad ne donosi pravila za njegovo zemljište, pa je napravio vizualizacije: Uz tisuću stanova dva jezera, futuristički vrtić, škola i dvorana, šetnice, most, bunker vinoteka...
Šef Vojske Srbije radosno priča o novim raketama koje pokrivaju skoro cijelu Hrvatsku!
PRIJETNJA IZ SRBIJE

Šef Vojske Srbije radosno priča o novim raketama koje pokrivaju skoro cijelu Hrvatsku!

NOVI EXPRESS Hrvatska, kao članica NATO-a, ne može zanemariti činjenicu da se u neposrednom susjedstvu stacionira sustav čiji domet zahvaća duboko unutar njenog teritorija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025