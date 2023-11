Nasilno zadovoljavala stranca u avionu tijekom petosatnog leta! Borio se pa se prestao opirati...

KOLUMNA: TOMISLAV KLAUŠKI

Most bi 'mogao progutati' koaliciju sa SDP-om. Ali tko bi to više mogao progutati Most?

Nije pobjednik onaj tko dobije izbore, već onaj bez koga se ne može formirati vlast. To je Mostova mantra u zagrijavanju za izbore. I stoga često udara po konkurenciji u vidu Domovinskog pokreta i Možemo!.