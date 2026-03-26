Našli mu eure, dirhame, dolare na granici. Dobio 6000€ kazne

Carina je spriječila pokušaj nezakonitog unosa gotovine na graničnom prijelazu Stara Gradiška u srijedu, 25. ožujka 2026. godine. Zaustavili su državljanina Bosne i Hercegovine koji je u Hrvatsku ulazio automobilom njemačkih registarskih oznaka. Vozač tom prilikom nije ispunio svoju zakonsku obvezu i nije prijavio novac koji je prevozio u vozilu.

Kontrolom automobila carinici su pronašli 9.000 eura, 33.000 dirhama Ujedinjenih Arapskih Emirata te 2.800 američkih dolara. Iako je putnik nosio različite valute, njihov zajednički zbroj prelazi dopuštenu granicu od 10.000 eura iznad koje je prijava obvezna. Zbog ovog propusta, vozač je prekršio Zakon o deviznom poslovanju pa su mu službenici izrekli novčanu kaznu od 5.820 eura.

- Carinska uprava podsjeća putnike kako su prilikom ulaska ili izlaska iz Europske unije obvezni prijaviti gotovinu u iznosu od 10.000 eura ili više (ili protuvrijednost u drugim valutama), kako bi se spriječile nezakonite financijske aktivnosti i osigurala transparentnost novčanih tokova - priopćili su.