Obavijesti

News

Komentari 0
IMAO OKO 20 TISUĆA EURA

Našli mu eure, dirhame, dolare na granici. Dobio 6000€ kazne

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: carina.gov.hr

Kontrolom automobila carinici su pronašli 9.000 eura, 33.000 dirhama Ujedinjenih Arapskih Emirata te 2.800 američkih dolara

Carina je spriječila pokušaj nezakonitog unosa gotovine na graničnom prijelazu Stara Gradiška u srijedu, 25. ožujka 2026. godine. Zaustavili su državljanina Bosne i Hercegovine koji je u Hrvatsku ulazio automobilom njemačkih registarskih oznaka. Vozač tom prilikom nije ispunio svoju zakonsku obvezu i nije prijavio novac koji je prevozio u vozilu.

Kontrolom automobila carinici su pronašli 9.000 eura, 33.000 dirhama Ujedinjenih Arapskih Emirata te 2.800 američkih dolara. Iako je putnik nosio različite valute, njihov zajednički zbroj prelazi dopuštenu granicu od 10.000 eura iznad koje je prijava obvezna. Zbog ovog propusta, vozač je prekršio Zakon o deviznom poslovanju pa su mu službenici izrekli novčanu kaznu od 5.820 eura.

PAO CARINIK Za 5000 eura nudio je blaže kazne: Pokrenuli istragu protiv carinika, oglasio se Uskok...
Za 5000 eura nudio je blaže kazne: Pokrenuli istragu protiv carinika, oglasio se Uskok...

- Carinska uprava podsjeća putnike kako su prilikom ulaska ili izlaska iz Europske unije obvezni prijaviti gotovinu u iznosu od 10.000 eura ili više (ili protuvrijednost u drugim valutama), kako bi se spriječile nezakonite financijske aktivnosti i osigurala transparentnost novčanih tokova - priopćili su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...
USKOK NA SKIJANJU

Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...

Prema prvim neslužbenim informacijama, istražitelji vjeruju da je izvlačenje trajalo desetak godina, a riječ bi mogla biti o vrtoglavih 32 milijuna eura!
Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?
EKSKLUZIVNO

Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?

Proširenjem istrage protiv bračnog para Šincek, otvorila se Pandorina kutija. Sad imamo potvrdu nalaza 24sata da su u Varaždinu zakopali boju i lak, da su u Senju viđali njihovog operativca, a tu je i tužba za klevetu
VIDEO VJEČNI PRIJATELJI Svaki dan psa vozi u tačkama vani: Bobija (15) nikad neću napustiti
ZAGREPČANIN GANUO HRVATSKU

VIDEO VJEČNI PRIJATELJI Svaki dan psa vozi u tačkama vani: Bobija (15) nikad neću napustiti

Umirovljenik Ivica Penić (74) brine o starom i bolesnom psu kao o djetetu. Kaže nam: 'Dok god se kreće, jede, ne cvili i nema bolove ja ću skrbiti o njemu najbolje što mogu'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026