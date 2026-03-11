Za 5000 eura nudio je blaže kazne: Pokrenuli istragu protiv carinika, oglasio se Uskok...

Na temelju kaznene prijave pokrenuta je istraga protiv hrvatskog državljanina (1968.) zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja mita i zlouporabe položaja i ovlasti. Prema sumnjama istražitelja, riječ je o carinskom službeniku zaposlenom u Carinska uprava pri Ministarstvo financija Republike Hrvatske, koji je od 14. siječnja do 10. ožujka 2026. od odgovorne osobe jednog trgovačkog društva zatražio mito.

Sumnja se da je tijekom provođenja poreznog nadzora nad poslovanjem tog društva utvrdio određene nezakonitosti. Umjesto da o tome podnese kaznenu prijavu, odgovornoj osobi tvrtke navodno je ponudio pogodovanje, zauzvrat je zatražio 5.000 eura kako protiv njega ne bi pokrenuo kazneni postupak.

Prema navodima istrage, zauzvrat je obećao i blaže postupanje u vezi s utvrđenim nepravilnostima, odnosno da će postupak nakon provedenog nadzora zaključiti izdavanjem prekršajnih naloga s novčanim kaznama u najnižem zakonom propisanom iznosu.

USKOK sumnja da je osumnjičeni takav dogovor i proveo te od odgovorne osobe društva primio traženi iznos od 5.000 eura.

- USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika - zaključili su iz USKOK-a.