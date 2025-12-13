Našli su ga u 'rupi za štakore': Prije 33 godine uhvatili Sadama

Sadam Husein, nekadašnji predsjednik Iraka uhvaćen je na današnji dan 13. prosinca 2003. godine u tzv. akciji "Crvena zora". Uhvatili su ga američki vojnici u sklopu invazije na tu zemlju koja je počela u ožujku iste godine pod izlikom da je Irak posjedovao masovno oružje za uništenje što nikada nije bilo dokazano.

Sadam Husein je došao na čelo Iraka 1979. godine. Tada je imao 42 godine. Za vrijeme vladavine opisivali su ga kao diktatora, tiranina i vladara kojeg se narod bojao. Za vrijeme dok je bio predsjednik naredio je napad na Iran, sukobio se s Kuvajtom oko nafte, a to je dovelo do Zaljevskog rata. Suprotstavio se i američkom predsjedniku George W. Bushu što mnogi smatraju njegovom kobnom greškom. Nakon napada 11. rujna 2001. Bush je počeo tvrditi da Irak ima oružje za masovno uništavanje. Nazvao je tu zemlju "zlom" tvrdeći i da potpomaže terorističke skupine poput Al-Qaidu. Krenula je "inspekcija" koja je trebala dokazati Bushove tvrdnje. Irak je nijekao da posjeduje spomenuto oružje, a i to je potvrdio i u veljači 2003. godine UN-ov čovjek Hans Blix. To nije spriječilo Busha da krene u napad na Irak. Cilj im je bio svrgnuti režim Sadam Huseina odnosno ubiti njega i njegove sinove Udaja i Kusaja. Irak su prvo napali iz zraka, a onda je Amerika krenula u kopnenu invaziju. Sadama su, koji je nekada živio u raskošnim palačama, na kraju pronašli sklupčanog u malom podzemnom tunelu, prekrivenog smećem.

Bio je u podrumu farme u blizini svojeg rodnog grada Tikrita. Sadam je kod sebe imao pištolj no nije pokazivao znakove da bi ga mogao upotrijebiti. Svjedoci će kasnije reći da je Sadam bio zdrav i neozlijeđen te spreman na suradnju. Na sebi je imao poderanu odjeću, nosio je dugu neurednu, umjetnu bradu no DNK analiza je pokazala da je to nesumnjivo Sadam Husein. Američki vojnici kojih je u akciji hvatanja Sadama sudjelovalo 600, tada su pronašli u obližnjoj kolibi 750.000 dolara i dva kalašnjikova. Kasnije je objavljeno da je Sadama najvjerojatnije izdala njegova duga žena Samira Shahbandar, koja je živjela s jedinim, preživjelim Sadamovim sinom, Alijem. Reakcije na uhićenje su bile različite. Dok je narod u Iraku uglavnom slavio, Jordanci i Palestinci su bili ljuti jer su Sadama doživljavali kao svojeg spasitelja.

U 21 sat na dan kada je uhvaćen, Sadam je premješten u skrovište na nepoznatoj lokaciji.

Tri godine nakon uhićenja i suđenja na iračkom sudu na kojem je proglašen krivim za zločine protiv čovječnosti i osuđen na smrt, Sadam (69) je smaknut. Objesili su ga 30. prosinca 2006. godine u Bagdadu, između 5.30 i 6 sati po lokalnom vremenu.