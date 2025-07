Našli tri potencijalna donora za malog Šimuna. Njegova obitelj: Beskrajno smo zahvalni svima

Devetomjesečni Šimun iz istarskoga gradića Tinjana, koji boluje od leukemije, uskoro će, kako se čini, imati donora za transplantaciju koštane srži. Potvrdili su nam to u KBC-u Zagreb, gdje maleni trenutačno boravi s roditeljima i prima kemoterapiju kao pripremu za transplantaciju koja će uslijediti.

- Želimo informirati javnost da su za našeg devetomjesečnog bolesnika identificirana tri potencijalna darivatelja u međunarodnim registrima dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica te da je u tijeku njihova potvrdna tipizacija. Vjerujemo zbog toga da ćemo vrlo brzo identificirati najboljeg darivatelja i nastaviti liječenje transplantacijom krvotvornih matičnih stanica - kažu u KBC-u Zagreb te dodaju da uvijek čine sve što je moguće kako bi svim svojim bolesnicima pronašli darivatelje u najkraćem roku.

Napominju i da iznimno cijene svakog pojedinca koji je spreman pridružiti se Registru dobrovoljnih darivatelja i biti na raspolaganju svim oboljelima u potrebi.

- Zahvaljujemo građanima Istre, ali i cijele Republike Hrvatske, koji su se, inspirirani sudbinom našeg malenog bolesnika, odazvali na pozive za uključivanje u Registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Hrvatska je još jednom pokazala da ima veliko srce! Voljeli bismo ovime također usmjeriti sve one koji žele pomoći da se ovih dana odazovu na brojne pozive za darivanje krvi, što je također vrlo važno, kako u procesu transplantacije tako i u svim slučajevima kad transfuzija krvi život znači - ističu u KBC-u Zagreb.

Foto: Privatni album

Obitelj malenog Šimuna nedavno je odaslala poziv ljudima da dođu dati krv i uzorak za tipizaciju kako bi dječaku pronašli donora, s obzirom na to da u hrvatskom registru trenutno nema niti jednoga koji bi odgovarao. Rijeke ljudi u Istri, ali i šire, slile su se na punktove kako bi dali krv i pomogli Šimunu, za što je njegova obitelj svima najiskrenije zahvalila. To smo objavili u tekstu u petak.

- Beskrajno smo kao obitelj zahvalni svim ljudima koji su čuli naš poziv i odazvali se na darivanje krvi i uzoraka za tipizaciju. Šimun se liječi, prima kemoterapiju i vjerujemo da će se za njega naći odgovarajući donor - rekla nam je u četvrtak Karla Krizmanić, Šimunova teta.

Rijeke ljudi čekale u redu

Dok još nisu bili pronašli potencijalne donore, javnost i obitelj samo su znali da se intenzivno pretražuje i svjetski registar, a do tada je, kako smo već spomenuli, Šimun u Zagrebu u bolnici s roditeljima i prima kemoterapiju, nakon koje će moći na transplantaciju koštane srži. Njegova teta Karla rekla nam je da su liječnici zadovoljni načinom na koji dječačić podnosi terapiju i reagira na nju, što je istinski ohrabrujuće, s obzirom na to da je ta terapija nužna kako bi dječakovo tijelo u određenom trenutku moglo uspješno izdržati proces transplantacije. Cijela priča zakotrljala se sredinom srpnja, kad je Šimunova obitelj na društvenim mrežama objavila poziv ljudima da dođu dati uzorak krvi za tipizaciju, s nadom da će se među njima naći odgovarajući donor za dječačića. Poziv se proširio munjevitom brzinom, a diljem Istre u ispostavama Crvenoga križa uz redovne akcije darivanja krvi organizirali su i uzimanje uzoraka za tipizaciju za Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Uzorci su se uzimali i u Rijeci te je u cijeloj priči aktivno sudjelovao i KBC Rijeka.

Na poziv Šimunove obitelji javilo se mnogo ljudi, koji su doslovno čekali u dugim redovima kako bi dali krv. Prije tri dana samo u Pazinu, u Gradskom društvu Crvenoga križa, stotine ljudi čekale su u redu da bi pomogli malom Šimunu, ali i dali krv. Na redovnoj akciji darivanja krvi prikupljene su 122 doze, došlo je je 137 darivatelja krvi, a 438 osoba upisali su u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i dali su uzorak za tipizaciju. Sve se odvijalo u suradnji s ekipom Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka, volonterima, Centrom za kulturu i obrazovanje Pazin i Istarskim domovima zdravlja - Ispostava Pazin.

Prethodno, odaziv je bio odličan i u Labinu, gdje je 108 ljudi darovalo krv u redovnoj akciji, a u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica upisana su 124 nova potencijalna donora. Ljudi su pohitali pomoći malom Šimunu i u Puli i Rijeci, a u oba grada građani redovito mogu doći upisati se u registar. U Pazinu čak mnogi nisu došli na red jer se redovna akcija darivanja krvi odvijala od 9 do 17 sati te nakon toga od 17 do 18 sati upis u Hrvatski registar darivatelja. No i nakon 18 sati bilo je mnogo ljudi koji nisu uspjeli doći na red. Ispostavilo se da je Šimun na noge dignuo mnogobrojne ljude dobrog srca te da nitko nije ni mogao pretpostaviti kako će se toliko ljudi odazvati da bi pomogli dječaku koji čeka da se negdje pojavi upravo ona osoba koja će biti njegov spas.

'Neizmjerno smo zahvalni'

Cijela Šimunova obitelj u četvrtak je istaknula da su neizmjerno zahvalni svima i pozivaju ljude da nastave darivati krv i uzorke za tipizaciju. Jer svaki uzorak je neprocjenjiv i nekome može spasiti život. Sretnu vijest da su za dječaka pronađena tri potencijalna donora jučer je na svojim Facebook stranicama objavila i Zaklada “Ana Rukavina”. “Od dana objave apela u prostorima Zaklade nije bilo veće sreće do ovog radosnog i veselog trenutka kad smo primili vijest od Tima za transplantaciju od doc. dr. sc. Nadire Duraković. Beskrajno hvala od srca svim građanima koji su se upisali u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica”, naveli su u objavi prenoseći izjavu iz bolnice.