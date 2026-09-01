Našli više eksplozivnih naprava kod velike njemačke elektrane! Jedna od njih je eksplodirala

Njemačka se suočava s novom sigurnosnom prijetnjom nakon što su u utorak ujutro na trafostanici Turnow/Preilack, ključnom energetskom čvorištu u blizini termoelektrane na ugljen Jänschwalde u južnom Brandenburgu, otkrivene improvizirane eksplozivne i zapaljive naprave. Incident je izazvao uzbunu na najvišim razinama, a istragu je preuzeo Državni ured kriminalističke policije (LKA), dok se u pozadini događaja sve glasnije spominje moguća veza s ruskim obavještajnim službama i prethodnim pokušajima sabotaže na njemačkom tlu, piše Märkische Allgemeine Zeitung Policija je na mjesto događaja pozvana oko osam sati ujutro zbog dojave o mogućem oštećenju jednog od dalekovoda. Po dolasku, snage sigurnosti otkrile su više sumnjivih naprava, što je potaknulo hitnu intervenciju pirotehničara. Potvrđeno je da je najmanje jedna naprava detonirala, uzrokujući materijalnu štetu na nekoliko električnih vodova. Srećom, u incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba.

Prema prvim informacijama, očiti cilj napada bio je izazvati veliki prekid opskrbe električnom energijom na širem području koje se napaja iz obližnje elektrane Jänschwalde, jedne od najvećih termoelektrana na lignit u Njemačkoj. Zahvaljujući brzoj reakciji i, kako se čini, djelomičnom neuspjehu napada, taj scenarij je izbjegnut. Mrežni operater 50Hertz, koji upravlja trafostanicom, potvrdio je da je došlo do "kratkotrajnog prekida usluge", ali da su svi vodovi brzo vraćeni u funkciju te da opskrba za stanovništvo nije bila ugrožena. Unatoč tome, operater LEAG, vlasnik elektrane, opisao je događaj kao "napad na sigurnost opskrbe", navodeći da je došlo do tehničkog kvara na jednom bloku elektrane, a moguća povezanost s eksplozijom se još uvijek istražuje.

Iz tvrtke 50Hertz uputili su poziv građanima na cijelom mrežnom području na pojačan oprez, moleći ih da sve sumnjive osobe i aktivnosti odmah prijave policiji. Iako su prvi medijski izvještaji spominjali improvizirane rakete napunjene eksplozivom, policija je kasnije pojasnila da se radi o "nekonvencionalnim eksplozivnim i zapaljivim napravama".

Ovaj incident događa se u iznimno osjetljivom trenutku, neposredno prije nego što se očekuje da će Berlin službeno objaviti rezultate istrage o pokušaju napada eksplozivnim dronom na ukrajinske teretne zrakoplove u zračnoj luci Leipzig/Halle početkom kolovoza. Njemački mediji, uključujući Der Spiegel i Bild, navode kako tragovi u tom slučaju "jasno upućuju" na rusku obavještajnu službu. Ako njemačka vlada i službeno optuži Moskvu, bio bi to prvi put da je Berlin izravno okrivio Rusiju za takav napad na svom teritoriju. Napetost dodatno raste zbog izjava visokih dužnosnika. Ministar vanjskih poslova Johann Wadephul (CDU) prekinuo je diplomatsko putovanje u Alžir kako bi se vratio na hitne konzultacije u Berlin.

​- Nećemo pretjerano reagirati, ali odgovorit ćemo ako budemo napadnuti - poručio je Wadephul, obećavajući odmjeren, ali čvrst odgovor.

Unutar njemačke vlade posljednjih se dana intenzivno raspravlja o paketu kaznenih mjera, koje bi mogle uključivati protjerivanje dodatnih ruskih diplomata, zatvaranje ruskog konzulata u Bonnu te gašenje jedne ruske "kulturne institucije" za koju se sumnja da služi kao paravan za obavještajne aktivnosti.

Elektrana Jänschwalde: Stara meta novih prijetnji

Elektrana Jänschwalde, smještena u regiji Lausitz, već je dugo u središtu pozornosti, ali dosad prvenstveno zbog ekoloških pitanja. S instaliranim kapacitetom od gotovo 3000 MW, ona je ključni, ali i kontroverzni dio njemačke energetske mreže.

U rujnu 2022. godine bila je meta klimatskih aktivista iz skupine "Unfreiwillige Feuerwehr" koji su blokirali pristup postrojenju i željezničke pruge za dopremu ugljena, privremeno prepolovivši njezinu proizvodnju.

Njemački planovi za napuštanje ugljena do 2038. godine dodatno su zakomplicirani ruskom invazijom na Ukrajinu, zbog čega su vlasti bile prisiljene privremeno ponovno aktivirati dva bloka u Jänschwaldeu koji su bili u rezervi. Ova energetska ovisnost o fosilnim gorivima čini postrojenja poput Jänschwaldea ne samo ekološkom, već i strateškom sigurnosnom metom.

*uz korištenje AI-ja.

