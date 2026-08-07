Iz osječke policije navode da je muškarac pronađen u Wilsonovoj ulici. Utvrđuju se sve okolnosti napada i traže se napadači
TRAŽE NAPADAČE
Nasred ceste u Osijeku našli pretučenog muškarca (43), hitno ga prebacili u bolnicu
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Operativno-komunikacijski centar policije PU osječko-baranjske je u 7.01 sati zaprimio dojavu da je u Osijeku Wilsonovoj ulici pretečena osoba te da leži nasred ceste.
Ubrzo su utvrdili da se radi o 43-godišnjaku iz Osijeka, koji je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek.
Slijedi daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti opisanog događaja, navode iz policije.
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