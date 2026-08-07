Nasred ceste u Osijeku našli pretučenog muškarca (43), hitno ga prebacili u bolnicu

Operativno-komunikacijski centar policije PU osječko-baranjske je u 7.01 sati zaprimio dojavu da je u Osijeku Wilsonovoj ulici pretečena osoba te da leži nasred ceste.

Ubrzo su utvrdili da se radi o 43-godišnjaku iz Osijeka, koji je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek.

Slijedi daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti opisanog događaja, navode iz policije.

