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TRAŽE NAPADAČE

Nasred ceste u Osijeku našli pretučenog muškarca (43), hitno ga prebacili u bolnicu

Piše Ivan Hruškovec,
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Nasred ceste u Osijeku našli pretučenog muškarca (43), hitno ga prebacili u bolnicu
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Iz osječke policije navode da je muškarac pronađen u Wilsonovoj ulici. Utvrđuju se sve okolnosti napada i traže se napadači

Operativno-komunikacijski centar policije PU osječko-baranjske je u 7.01 sati zaprimio dojavu da je u Osijeku Wilsonovoj ulici pretečena osoba te da leži nasred ceste.

Ubrzo su utvrdili da se radi o 43-godišnjaku iz Osijeka, koji je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek.

Slijedi daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti opisanog događaja, navode iz policije.
 

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