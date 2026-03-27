Nastava otkazana u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, i fakulteti pozivaju na online nastavu

Nakon obavijesti i alarma da se odgađa nastava za osnovne i srednje škole u Zagrebu, stigla je ista obavijest i za Zagrebačku županiju.

- Zbog opasnih vremenskih uvjeta i olujnog vjetra s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika danas (petak, 27. ožujka) neće se održavati nastava u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija. Za svu djecu koja ne mogu ostati u svojim domovima, u školama će biti organiziran boravak - izvijestili su na web-stranici Zagrebačke županije.

Isto vrijedi i za Zagreb - tko nema mogućnosti dijete ostaviti kod kuće, može ga dovesti u školu. Dječji vrtići su otvoreni, no preporučuje se svima da pokušaju djecu ostaviti kod kuće zbog opasnih vremenskih uvjeta i problema u prometu u cijelome gradu.

Ipak, Grad Zaprešić na svojoj Facebook i Instagram stranici objavio je kako za njih odgoda ne vrijedi, te se nastava održava redovito i za osnovne i za srednje škole. To su nam potvrdili i u samoj upravi Grada, ističu kako je vrijeme u Zaprešiću dovoljno dobro da se nastava u njihove četiri škole održi redovno.

Podsjetimo, od ponedjeljka učenicima počinju proljetni praznici.

I sve više fakulteta u Zagrebu javlja studentima da će se nastava održavati online. Kako javljaju s Rektorata Sveučilišta, dekani o tome odlučuju pojedinačno, a oni su svojim zaposlenicima preporučili da ostanu kod kuće.

Nastavu su, primjerice, otkazali na Filozofskom fakultetu, Fakultetu političkih znanosti i drugim fakultetima.