Zaprešić je objavio da će ipak održati nastavu. Dječji vrtići rade redovno, no preporuka je da djeca ostanu kod kuće. Za one koji nemaju kome ostaviti školarce, škole će biti otvorene
Nastava otkazana u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, i fakulteti pozivaju na online nastavu
Nakon obavijesti i alarma da se odgađa nastava za osnovne i srednje škole u Zagrebu, stigla je ista obavijest i za Zagrebačku županiju.
- Zbog opasnih vremenskih uvjeta i olujnog vjetra s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika danas (petak, 27. ožujka) neće se održavati nastava u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija. Za svu djecu koja ne mogu ostati u svojim domovima, u školama će biti organiziran boravak - izvijestili su na web-stranici Zagrebačke županije.
Isto vrijedi i za Zagreb - tko nema mogućnosti dijete ostaviti kod kuće, može ga dovesti u školu. Dječji vrtići su otvoreni, no preporučuje se svima da pokušaju djecu ostaviti kod kuće zbog opasnih vremenskih uvjeta i problema u prometu u cijelome gradu.
Ipak, Grad Zaprešić na svojoj Facebook i Instagram stranici objavio je kako za njih odgoda ne vrijedi, te se nastava održava redovito i za osnovne i za srednje škole. To su nam potvrdili i u samoj upravi Grada, ističu kako je vrijeme u Zaprešiću dovoljno dobro da se nastava u njihove četiri škole održi redovno.
Podsjetimo, od ponedjeljka učenicima počinju proljetni praznici.
I sve više fakulteta u Zagrebu javlja studentima da će se nastava održavati online. Kako javljaju s Rektorata Sveučilišta, dekani o tome odlučuju pojedinačno, a oni su svojim zaposlenicima preporučili da ostanu kod kuće.
Nastavu su, primjerice, otkazali na Filozofskom fakultetu, Fakultetu političkih znanosti i drugim fakultetima.
