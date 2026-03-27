OPASNI VREMENSKI UVJETI

Nastava otkazana u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, i fakulteti pozivaju na online nastavu

Piše Ana Dasović,
Prazna učionica | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija

Zaprešić je objavio da će ipak održati nastavu. Dječji vrtići rade redovno, no preporuka je da djeca ostanu kod kuće. Za one koji nemaju kome ostaviti školarce, škole će biti otvorene

Nakon obavijesti i alarma da se odgađa nastava za osnovne i srednje škole u Zagrebu, stigla je ista obavijest i za Zagrebačku županiju.

- Zbog opasnih vremenskih uvjeta i olujnog vjetra s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika danas (petak, 27. ožujka) neće se održavati nastava u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija. Za svu djecu koja ne mogu ostati u svojim domovima, u školama će biti organiziran boravak - izvijestili su na web-stranici Zagrebačke županije.

Isto vrijedi i za Zagreb - tko nema mogućnosti dijete ostaviti kod kuće, može ga dovesti u školu. Dječji vrtići su otvoreni, no preporučuje se svima da pokušaju djecu ostaviti kod kuće zbog opasnih vremenskih uvjeta i problema u prometu u cijelome gradu.

Ipak, Grad Zaprešić na svojoj Facebook i Instagram stranici objavio je kako za njih odgoda ne vrijedi, te se nastava održava redovito i za osnovne i za srednje škole. To su nam potvrdili i u samoj upravi Grada, ističu kako je vrijeme u Zaprešiću dovoljno dobro da se nastava u njihove četiri škole održi redovno.

Podsjetimo, od ponedjeljka učenicima počinju proljetni praznici.

I sve više fakulteta u Zagrebu javlja studentima da će se nastava održavati online. Kako javljaju s Rektorata Sveučilišta, dekani o tome odlučuju pojedinačno, a oni su svojim zaposlenicima preporučili da ostanu kod kuće. 

Nastavu su, primjerice, otkazali na Filozofskom fakultetu, Fakultetu političkih znanosti i drugim fakultetima.

APOKALIPSA U ZAGREBU Otkazali nastavu. Udari vjetra 120 kilometara na sat!
ORKANSKO NEVRIJEME

APOKALIPSA U ZAGREBU Otkazali nastavu. Udari vjetra 120 kilometara na sat!

S obzirom da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red
Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'
TEŽAK SUŽIVOT

Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'

Grad Zagreb je od siječnja do 23. veljače putem aplikacije zaprimio ukupno 384 prijava za uklanjanjem gnijezda vrana. Djelatnici Zrinjevca su do početka lovostaja uklonili njih 259
Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati
USKOK NA SKIJANJU

Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati

Da policija nije slučajno zaustavila Erora s gotovinom, jasno je svakome jer je zaustavljen u prostoru Schengena. Saznali smo tko je misteriozna Slovakinja, otkud ona u Paradise Papers, i što kažu ljudi koji ju poznaju

