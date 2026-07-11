Nastavak afere Buje: Pročelnica primala mito, gradonačelnik namještao poslove?

Korupcijska afera koja već više od godinu dana potresa Buje dobila je novi nastavak. Nakon što je prošle godine pod istragom završila bivša pročelnica za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom Jelena Perossa, USKOK je sada proširio istragu i na bivšeg gradonačelnika Fabrizija Vižintina te direktora jedne bujske građevinske tvrtke. Tereti ih se za niz koruptivnih kaznenih djela, među kojima su zlouporaba položaja i ovlasti te davanje i primanje mita.

Rijeka: Uhićeni gradonačelnik Buja doveden na ispitivanje u prostorije USKOK-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječ je o nastavku istrage pokrenute zbog sumnji u malverzacije s gradskim zemljištem i pogodovanja pri raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Buja. Tijekom višemjesečnih izvida istražitelji su, među ostalim, analizirali dokumentaciju iz gradske uprave te sadržaj mobilnih telefona i druge zaplijenjene dokaze, nakon čega je istraga proširena na nove osumnjičenike.

Prema sumnjama USKOK-a, bivša pročelnica je od kraja 2012. do ožujka ove godine koristeći položaj i informacije kojima je raspolagala u gradskoj upravi pogodovala osobama zainteresiranima za kupnju ili zakup gradskog i državnog poljoprivrednog zemljišta. Kao osoba zadužena za pripremu i provedbu natječaja te upoznata s planovima raspolaganja zemljištem, navodno je pojedinim zainteresiranim kupcima omogućavala da pod posebno povoljnim uvjetima dođu do željenih parcela.

Foto: Damir Skomrlj

Pod povećalom bivši gradonačelnik

Istražitelji smatraju da je za takvo pogodovanje od dvojice slovenskih državljana primila mito od najmanje 4.350 eura.

Proširenjem istrage pod povećalo je došao i tadašnji gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin. Sumnja se da je između kolovoza 2020. i travnja 2025. bivšoj pročelnici omogućio dodatnu zaradu iz gradskog proračuna sklapanjem ugovora za usluge prevođenja, iako je, prema gradskom Statutu, službena komunikacija Grada predviđena na hrvatskom i talijanskom jeziku, pa istražitelji smatraju da za takve vanjske angažmane nije bilo stvarne potrebe.

Na temelju tih ugovora njezin je obrt iz gradskog proračuna primio najmanje 39.035 eura. Posebno je zanimljivo da su, kako su ranije pisali mediji, ugovori nastavljeni i nakon što je Perossa napustila gradsku upravu, a suradnja je nastavljena čak i nakon pokretanja istrage, putem aneksa ugovora prema kojem je poslove nastavila obavljati kao sudski tumač. Upravo su ti ugovori posljednjih mjeseci bili jedan od glavnih fokusa istražitelja.

USKOK bivšeg gradonačelnika tereti i da je bivšoj pročelnici otkrio sadržaj službenog dopisa USKOK-a, premda je bio upozoren da informacije iz izvida predstavljaju službenu tajnu.

Mimo pravila javne nabave

Najveći dio istrage ipak se odnosi na poslovanje Grada Buja s jednom građevinskom tvrtkom. Prema sumnjama istražitelja, gradonačelnik i direktor tvrtke godinama su dogovarali dodjelu gradskih poslova mimo pravila javne nabave.

Rijeka: Uhićeni gradonačelnik Buja doveden na ispitivanje u prostorije USKOK-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Sumnja se da su veći građevinski zahvati namjerno dijeljeni na više manjih nabava kako bi vrijednost pojedinog posla ostala ispod zakonskog praga za provođenje otvorenih postupaka javne nabave. Poslovi su se potom dodjeljivali putem većeg broja narudžbenica ili formalnim pozivnim postupcima u kojima su se ponude drugih tvrtki prikupljale samo radi zadovoljavanja forme.

Na taj je način, tvrdi USKOK, građevinskoj tvrtki dodijeljeno poslova ukupne vrijednosti od najmanje 3,86 milijuna eura. Istražitelji procjenjuju da je pritom tvrtka ostvarila najmanje 1,16 milijuna eura protupravne imovinske koristi kroz preplaćene ili višestruko fakturirane radove.

U istrazi se navodi i da je bivši gradonačelnik tijekom tog razdoblja od direktora tvrtke tražio da novac uplaćuje fizičkim i pravnim osobama povezanim s njim. Prema sumnjama USKOK-a, između veljače 2019. i travnja 2025. na taj je način isplaćeno najmanje 20.681 euro, što istražitelji smatraju protuuslugom za nastavak dodjele unosnih gradskih poslova.

Posebna analiza računa

N1 je objavio i da istražitelji posebno analiziraju ukupno 57 računa koje je gradonačelnik potpisao u korist građevinske tvrtke, a za koje se sumnja da dio njih nije odgovarao stvarno izvedenim radovima ili je isti posao bio fakturiran više puta. Upravo je analiza financijske dokumentacije, zajedno s dokazima prikupljenima tijekom prethodne istrage, dovela do proširenja slučaja na nove osumnjičenike.

Bivši gradonačelnik i direktor građevinske tvrtke predani su pritvorskom nadzorniku, dok će protiv bivše pročelnice kaznena prijava biti podnesena redovnim putem. O daljnjem tijeku postupka odlučivat će USKOK i nadležni sud.