Nastavak suđenja Dekaniću: Glavna svjedokinja djelomično je promijenila iskaz na sudu

Svjedočenjem Marije Serezlije, bivše policajke Postaje granične policije Županja, na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Damiru Dekaniću i ostalim optuženicima osumnjičenima za pokušaj prikrivanja prometne nesreće bivšeg vukovarsko-srijemsko župana.

Serezlija je u to vrijeme bila policajka u patroli. Do tada je 13 godina bila u službi.

- Tog 17. travnja radila sam u smjeni s Matejem Rohačekom, kada me na mobitel nazvao Tomislav Farkaš i rekao da ima SOS dojavu iz automobila Škoda o prometnoj nesreći u Cerni. Kako smo se približavali mjesto događaja uočila sam sudarene automobile. Tamo sam zatekla dvije muške osobe, dok je jedna ženska osoba bila u dvorištu. Upitala sam što se dogodilo i prišao mi je Krešimir Bičanić, koji je rekao da je on upravljao Škodom, dok je žena iz dvorišta, a to je bila Nikolina Meseljević, kazala da je drugi auto njezin i da je bio parkiran ispred kuće. Druga muška osoba bio je Damir Dekanić, koji je rekao da je bio suvozač u Škodi. Nakon toga sam u blok unijela njihove osobne podatke, a potom sam u dvorištu upitala Nikolinu Meseljević slaže li se ona s time da će se dogovoriti oko odštete, jer su mi to kazali Bičanić i Dekanić, a ona je potvrdila da se slaže. Spomenula je i da se s Bičanićem poznaje. Potom sam nazvala Farkaša i rekla mu da su se osobe dogovorile, pri čemu mu nisam rekla o kojim je osobama riječ, niti koja su vozila u pitanju. Otišli smo s mjesta nesreće i dok smo se vozili, Rohaček mi je rekao da je Dekanić župan, što ja do tada nisam znala. Tada mi je rekao i da je Bičanić svoju vozačku dozvolu uzeo iz auta koji je bio parkiran sa strane. Tada me nazvao Farkaš i rekao da se vratim na mjesto događaja, jer će se ipak obavljati očevid te da će mi s graničnog prijelaza poslati Dr ä ger. Vratila sam se i obavijestila sudionike nesreće da će se ipak obaviti očevid i da ništa ne diraju. Dok sam čekala da mi donesu Dr ä ger, na mjesto nesreće dolazile su i odlazile neke osobe. Dekanić me u jednom trenutku upitao možemo li se nešto dogovoriti, a ja sam mu odgovorila da se nemamo što dogovarati i da čekamo očevidnu ekipu. Tada sam se sjetila za auto gospodina Bičanića, pa sam unijela registarske oznake tog auta i pokazalo se da je to Bičanićev auto. Bio je parkiran uz cestu, prednjim dijelom u smjeru Cerne - ispričala je Serezlija koja je na početku postupka bila jedna od optuženika, no odlučila je priznati djelo za koje ju se teretilo i nagodila se s tužiteljstvom. Dobila je kaznu zatvora s uvjetom i privremenu zabranu rada u policiji, ali je na sud pozvana kao svjedok.

Zanimljivo je da je po ulasku u sudnicu zamolila sutkinju da njenom svjedočenju prisustvuje i njen suprug koji je potom ušao u sudnicu.

U nastavku svjedočenja je rekla da su na očevid potom došli policajci Mijo Pranjkić, jedan od optuženika, te Ivica Škarica. Serezlija je obavila alkotestiranje nad Dekanićem i Bičanićem te zapisnik predala kolegi. Spomenula im je i da se u blizini nalazi Bičanićev auto.

- Tijekom cijelog događaja od mene nitko nije tražio da na bilo koji način pogodujem bilo kojem sudioniku nesreće – rekla je Serezlija.

Tužitelj Tomislav Juzbašić ju je upitao zašto je sklopila nagodbu s USKOK-om, jer iz ovog iskaza proizlazi da nije imala nikakva saznanja ni svijesti o počinjenju kaznenog djela, niti je u njemu sudjelovala.

- Razlog je bio što bi ishod bio isti i da sam ostala u postupku – odgovorila je Serezlija.

Juzbašić je uložio primjedbu na njezin iskaz kojeg smatra neistinitim u bitnim činjenicama i okolnostima i očito usmjerenim na pogodovanje njenim bivšim kolegama Farkašu i Pranjkiću, jer je suprotan iskazu svjedoka Anice Rajković, ali i svjedoka Marije Đaković, te Mateja Rohačeka koji su ispitani tijekom istrage. Iskaz je suprotan i činjenicama koje proizlaze iz dinamike njene komunikacije s Farkašem, vremenu izvršenih provjera putem tetra veze za osobna vozila iz nesreće i podacima o lokaciji gdje se njezino vozilo u tom trenutku nalazilo.

Potom je svjedočila Matea Jemrić koja je te večeri bila šef smjene. dok joj je Tomislav Farkaš, također jedan od optuženih, bio pomoćnik.

- Farkaš je primio dojavu o prometnoj nesreći, a ja o kaznenom djelu pokušaja ubojstva na koje sam se više usredotočila. Uputili smo ophodnju na mjesto događaja, oni su javili da je u pitanju manja materijalna šteta i da su se sudionici dogovorili. Farkaš je potom primio drugi poziv, mislim iz PP Vinkovci, koji nam nisu htjeli proslijediti dojavu u sustav. Onda je Farkaš nazvao naš OKC i od njih je doznao da se radi o županu Dekaniću. Tada nam je bilo jasno da se mora žurno poslati ophodnja i obaviti očevid, pa smo kolegici Serezlija poslali Dr ä ger. Nakon što su se kolege vratile s mjesta događaja rekli su nam da je Škodu vozio Bičanić, a to je već ranije kolegi Farkašu putem mobitela rekla i kolegica Serezlija - ispričala je svoja saznanja o događaju Jemrić dodajući kako je kasnije nije razgovarala s kolegicom Serezlija o eventualnim propustima u očevidu.

- U konkretnom slučaju bilo je propusta, a prvi je što Serezlija nije ostala na mjestu događaja, detaljno utvrdila sve činjenice i izvijestila nas o njima. Uobičajeno je da se ne obavlja očevid ako se utvrdi da se radi o manjoj materijalnoj šteti, ako nema ozlijeđenih i ako sudionici nesreće nisu pod utjecajem alkohola - dodala je.

Svjedok Matej Rohaček, koji je izašao na očevid s policajkom Serezlija, rekao je da su ih sudionici nesreće izvijestili da su se dogovorili oko odgovornosti, ali se ne sjeća tko je točno što rekao.

- Serezlija i ja smo osiguravali mjesto događaja do dolaska očevidne ekipe, a potom smo regulirali promet - rekao je i dodao kako on nije prepoznao Damira Dekanića kao župana tu večer, odnosno da nije znao tko je on.

Svjedočio je i Ivica Škarica, krim.tehničar, koji je kao dio očevidne ekipe PP Županja došao na mjesto događaja u Cernu.

Rekao je kako ga nije zamalo tko su sudionici prometne nesreće jer mu to nije u opisu posla. Saznanja o tome moraju imati vođe očevidne ekipe.

- Nije mi poznato da li je netko iz očevidne ekipe vršio provjere sudionika nesreće. Skica s mjesta događaja odražava stvarno stanje. Ako se tamo zateknu druga vozila koja nisu vezana uz nesreću, ona se ne unose u skicu. O tome koja su vozila vezana uz nesreću, određuje vođa očevidne ekipe. Prepoznao sam tamo Dekanića, javna je osoba, bio je župan - rekao je Škarica dodavši kako je svoj iskaz o događaju davao već četiri puta, čak i bio na disciplinskom postupku ali je oslobođen odgovornosti.