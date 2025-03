Nastavak suđenja Lučiću iz Krim Tim 2: Prije pet godina uhitili su ga zbog pokušaja iznude

Skoro pet godina od uhićenja, Leon Lučić, bivši policajac iz Lučkog sjeo je na klupu kao optuženik Općinskog suda u Gospiću. Suđenje Leonu, koji je 'glumio' policajca u seriji Krim Tim 2, kao prvooptuženiku, te Andriji Vrhovcu, bivšem policajcu, pripadniku ATJ Lučko, i Darku Purgaru, bivšem vojniku, počelo je jesenas, ali su se održala tek dva ročišta jer se u međuvremenu odgađaju zbog smrtnih slučajeva ili bolesti.

Sudi im se zbog pokušaja iznude 100.000 eura od poduzetnika Marija Dražića iz Zaprešića. Sve je krenulo s njegovim dolaskom u policiju gdje je prijavio da se boji za svoj život i kako je on žrtva iznude. Do sad su svjedočili policajci iz Zaprešića koji su spremali klopku u koju je Lučić i upao, no stvar se zakomplicirala jer se žrtva na dogovorenom sastanku pojavila s MMA borcem, Marko Šintićem. Izbila je opća tučnjava u kojoj je deblji kralj izvukao upravo Lučić.

Policija je Dražiću savjetovala i da na svoj mobitel instalira aplikaciju za snimanje razgovora i da svaku prijetnju ucjenu proslijedi policiji što je Dražić i činio.

- Mi smo dali sve od sebe, rekli smo mu da zove popodne jer su tada u službi mlađi policajci, i u toj smjeni su bili najbolji ljudi. Objasnili smo da spremamo i klopku, označili novčanice, njegovih je bilo tri po 200 kuna, označenih fluorescentim flomasterom, a ostatak je bilo lažan. Upute su bile da se navuče ucjenjivače na područje PP Zaprešić koja je to i zaprimila kao slučaj, a imali smo dogovor da se odjenu kolege kao radnici HEP-a, svi koji su ikad gledali filmove znaju da tako policija radi - kazao je Jure Ban, specijalist krim istrage, koji je svjedočio u listopadu prošle godine.

Ignorirajući upute, Dražić se skupa s MMA borcem Markom Šintićem uputio na sastanak s ucjenjivačima, pa su se tako s jedne strane našli Leon Lučić, koji je dugo godina trenirao jiu-jitsu i slične borilačke vještine, te specijalac Andrija Vrhovac, no sad su se odlučili za vatreno oružje, a s druge strane su bili Šintić, zvan Đuzo, MMA borac, iznimne fizičke snage te ucijenjeni Dražić koji je također poznavaoc borilačkih vještina. U svemu je na kraju Lučić, iako je imao pištolj, izvukao deblji kraj, jer mu ga je Šintić oteo iz ruke, te mu zadao takve ozljede da je završio u induciranoj komi.