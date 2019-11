Nastave nema u cijeloj zemlji, sindikati će objaviti novi plan

Učitelji i nastavnici u osnovnim i srednjim školama od utorka su u frontalnom štrajku koji će trajati do ispunjenja zahtjeva. To znači da od danas nastave neće biti u cijeloj zemlji, svakoga dana.

GLEDAJTE UŽIVO:

- Jučer je održana zajednička sjednica i oba tijela su jednoglasno donijela odluku da će štrajk ići na frontalni način. Cijela Hrvatska, svakog dana, ako se ne postignu naši zahtjevi. Ovo je novi pritisak na Vladi. Broj 91,72 posto članova srednjih škola je danas u štrajku. To je prvi dan štrajka koji se odvija pod velom prijetnje Vlade RH kako neće plaćati dane u štrajku. To je odgovor zaposlenih u sustavu obrazovanja, tako će biti dugo dok ne postignemo naše zahtjeve. Ovo je postala borba za dostojanstvo i za status - rekao je Mihalinec.

- Imamo gotove i potpune rezultate izjašnjavanja članova - rekao je Mihalinec i dodao kako se više od 90 posto zaposlenih u srednjim školama izjasnilo da ostaje u štrajku.

- Sindikati neće samo održavati štrajk nego će, uz to, i pokazati svoju vidljivost gotovo svakog dana. Sutra ćemo pokazati vidljivost kada zasjeda kongres EPP-a s jednom mini-akcijom koja se zove "Potrubi za obrazovanje". Od Sheratona do Arene će biti naši ljudi s transparentima. Nećemo propustiti Trg žrtava fašizma, gdje je sjedište HDZ-a, a to je predsjednik stranke. Jučer smo dogovorili da ćemo u svim gradovima u kojima imamo članove, najmanje na jednom raskrižju od 13 do 14 sati naši aktivisti držati transparente "Potrubi za obrazovanje" - najavio je Mihalinec.

Najavio je i kako će konferencija u srijeda biti u 11 sati te mini prosvjed na Trgu sv. Marka u četvrtak.

U ponedjeljak 25.11. prosvjedovat će na Trgu bana Jelačića.

Tema: Hrvatska