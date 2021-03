Na Općinskom sudu u Vukovaru nastavljeno je suđenje četvorici mladića s područja Vinkovaca, Luki Miškulinu (22), Domagoju Culeju (25), Danijelu Hodaku (22) i Gabrijelu Ćekiću (22) koje se tereti da su u organiziranoj tučnjavi sa više mladića s područja Rokovaca teško ozlijedili Ivana Mikuljana iz Andrijaševaca koji je nakon toga ostao posve slijep i postao 100-postotni invalid.

Na prvom saslušanju svi su se izjasnili da se ne osjećaju krivima za djelo navedeno u optužnici dok je Gabrijel Ćekić rekao kako se on osjeća krivim i dao je svoju verziju događaja. Suđenje se nastavilo saslušanjem oštećenog Mikuljana koji je svjedočio u posebnoj prostoriji putem video linka iako je neprestano prisustvovao raspravama sjedeći iza optuženika. Sud je smatrao kako je takvo njegovo svjedočenje potrebno zbog stresa kojemu je oštećeni tom prilikom izložen.

"Nisam se prije toga s nikim tukao, imao sam gips"

Mikuljan je izjavio kako se ne sjeća da je nekoliko dana prije tučnjave došlo do sukoba između njega i njegovih prijatelja u kafiću u Rokovcima sa grupom iz Vinkovaca u kojoj su bili Ćekić, Miškulin i Culej.

- Nisam se tada sa nikime tukao. Imao sam gips na ruci. Ne sjećam se ni da su tamo bili neki od optuženika jer ja njih ne poznajem. Na dan tučnjave u Vinkovcima bio sam sa prijateljima u kafiću u selu. Nešto iza ponoći oni su predložili da odem na piće u Vinkovce pa smo svi otišli. Bili smo u jednom kafiću, popio sam pivo, krenuli smo kući prema autima, do nas su došli dečki koje nisam poznavao, netko mi je prišao i udario me s leđa u glavu, pao sam i više se ničega ne sjećam - kazao je u svom iskazu pred državnim odvjetništvom oštećeni Mikuljan no, iskaz koji je dao pred sudom u Vukovaru djelomično se razlikovao od prvotnog.

Naime, govorio je kako nije znao da je dogovorena tučnjava između njegovih prijatelja i optuženika te je više puta rekao kako prije tučnjave nije konzumirao alkohol, iako postoji nalaz krvi koji potvrđuje da je te večeri i noći pio. Odvjetnici su sudu iskazali protivljenje njegovom iskazu smatrajući da svjesno umanjuje značaj svog sudjelovanja u događaju.

U nastavku su saslušana i dva svjedoka Filip Nikolić i Luka Pranjković, prijatelji oštećenog, koji su također sudjelovali u tučnjavi.

- Bio sam prisutan u Rokovcima kada je bila tučnjava. Bio sam sa djevojkom. Za susjednim stolom bili su Mikuljan, Kasteljan i Nikolić. Odjednom je došlo do naguravanja, nisam sudjelovao u tome. Sutradan sam čuo da je Ćekić bacio čašu na Mikuljana, nakon čega je Nikolić stao između njih a Ćekić ga je udario šakom u glavu. Vidio sam kako je Nikolić udario Ćekića, ovaj je pao na pod, došlo je do naguravanja više osoba. Sutradan sam razgovarao o tome sa Mikuljanom, a on mi je rekao da mu je Culej poslao zahtjev za prijateljstvo. Ja sam potom poslao Culeju zahtjev, on me je ispitivao gdje tko živi, jesam se i ja tukao, prijetio da nećemo smjeti ući u grad, da nećemo izaći živi, imam te poruke. To je bio povod našeg kasnijeg sukoba u Vinkovcima - svjedočio je Luka Pranjković dodajući kako im je Hodak čitao poruke u grupi 'Samo Vinkulja' gdje su ih Vinkovčani vrijeđali, prijetili, objavili njihove fotke.

- Poslao sam Ćekiću poruku je l' se vidimo i gdje. Oko 1 sat smo se dogovorili otići u Vinkovce sa dva auta, vozio nas je konobar jer smo mi pili. Sa mnom su bili Mikuljan, Hodak, Levaković. Ostavili smo auto kod kluba, krenuli prema centru, u prolazu je stajalo više osoba, Ćekić i njih desetak. Prišli smo im, stajali u prolazu. Ivan, Hodak i ja smo prišli Ćekiću i njima. Svađali smo se oko toga što su pisali u grupu. Vrijeđali su nas. Ne sjećam se razgovora jer sam bio pod utjecajem alkohola. Tučnjavu je započeo Miškulin koji je udario Mikuljana u glavu i on je pao. Nakon što je udario njega krenuo je prema Hodaku zajedno sa još nekime. Hodak se branio. Mene je udario Antun Amidžić i još me udario više puta nakon što sam pao. Netko je viknuo da ide policija, svi su se razbježali i ostali smo samo mi. Došli su drugi naši prijatelji, Filip i Đuro. Mikuljan je bio u teškom stanju, Filip mu je držao glavu - ispričao je svjedok Luka Pranjković. Odvjetnica prvookrivljenog Miškulina prigovorila je i na dio iskaza ovoga svjedoka.

Svjedok Filip Nikolić (20) iz Andrijaševaca također je ispričao sličnu priču kao i Pranjković vezano za događaje u Rokovcima koji su prethodili tučnjavi no, nije znao puno o samom događaju u Vinkovcima jer su on i Đuro Kasteljan došli na mjesto događaja već kada je sukob završio.

- Bio sam za stolom sa Mikuljanom kada je bio kirvaj. Za susjednim stolom su sjedila Culej, Miškulin i Ćekić i još jedan. Počeli su nas vrijeđati. Došli su do nas i maltretirali Đuru koji je odgurnuo Ćekića. U jednom trenutku je do nas doletjela čaša i pala je ispred Mikuljana. Došao je Ćekić, udario me, ja sam mu vratio. Zaustavio me je Culej i rekao da ga neću više tući. Nastalo je naguravanje. Pozvali smo policiju ali su oni otišli prije dolaska policije - kazao je Nikolić koji je potom bio u grupi s ekipom koja je pošla za Vinkovce nekoliko dana poslije na dogovorenu tučnjavu ali se on odvojio od ekipe.

- Kada smo došli do mjesta tučnjave zatekli smo Mikuljana kako leži na tlu, lice mu je bilo krvavo. Luka je imao krvavu usnu, Hodak je sjedio na podu i bio je sav smušen - dodao je.

Suđenje se nastavlja u travnju kada će biti saslušani ostali svjedoci.

Optuženici kritizirali novinare

Neposredno prije početka suđenja u hodniku suda optuženici su iskoristili prisutnost novinara i glasno negodovali protiv više napisa koje oni smatraju neistinitima.

- Novinari pišu svakakve neistine, zašto se to dopušta?! - kazao je revoltirano Ćekić. Jedan od kolega novinara rekao je kako je istina na sudu relativan pojam te da će se nakon suđenja sve saznati.

- Nemojte nas samo tući - dodao je u šali.

Na to su se optuženici nasmijali i rekli da neće nikoga tući ali je prvooptuženi Miškulin rekao kako se ipak treba obračunati s novinarima koji pišu najviše neistina.

- Treba se obračunati sa svim novinarima - rekao je potom odvjetnik Željko Drnasin iz Vinkovaca, branitelj optuženog Ćekića.

Inače, odvjetnik Željko Drnasin se zajedno sa ocem Markom našao na listi više desetaka optuženika u USKOK-ovoj optužnici za 'muljaže' s osiguravajućim društvima. U vrijeme objave te optužnice i on je bio predmet novinarskih napisa o sudjelovanju u tim prijevarama.