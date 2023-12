Nastavlja se hladan trend: Sutra temperature ispod nule, očekuje se ponešto sunca, ali i magle

Ujutro većinom sunčano i hladno, ponegdje u unutrašnjosti moguća magla. Zatim postupno naoblačenje sa zapada. U noći na utorak će na sjevernom Jadranu padati kiša, a u Gorskoj Hrvatskoj i snijeg.

Vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura u slabljenju i okretanju na jugo i južni vjetar, najprije na sjeveru. Najniža jutarnja temperatura od -7 do -2, na moru većinom od 1 do 6 °C. Najviša dnevna od 0 do 5, na Jadranu od 8 do 12 °C, prognoziraju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

U ponedjeljak, Slavonija, Baranja i Srijem očekuju sunčano vrijeme, s mogućom pojavom magle u jutarnjim satima. Tijekom poslijepodneva, očekuje se postupan porast naoblake. Jutro će biti hladno, s dnevnim temperaturama između 2 i 4 °C, piše HRT.

Sredinom dana očekuje se naoblačenje u središnjoj Hrvatskoj, dok će jutro biti vedro i hladno s minimalnom temperaturom oko -5 °C.

Najhladnije će biti u Gorskom kotaru i Lici, gdje će temperatura zraka biti između -9 i -5 °C. Unutrašnjost Istre može očekivati oko -4 °C, dok će na sjevernom Jadranu temperature varirati od 0 do 6 °C. Tijekom dana prevladavat će sunčano vrijeme uz postupan porast naoblake, dok se u noći na utorak očekuju lokalne oborine, koje će na Jadranu biti u obliku kiše, a u Gorskom kotaru uglavnom snijeg. Umjerena bura će još puhati ujutro, posebno podno Velebita, ali će oslabjeti tijekom dana i navečer okrenuti na jugo, što će dovesti do smirivanja mora.

Foto: DHMZ

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, s postupnim naoblačenjem tijekom poslijepodneva. Umjerena do jaka bura ujutro će oslabjeti, a navečer će okrenuti na jugo. Najviše dnevne temperature zraka bit će između 8 i 14 °C, dok će jutra biti hladna, osobito u Zagori.