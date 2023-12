VIDEO Snijeg zabijelio Hrvatsku na prvi dan Adventa! Bit će ga još. Popodne stiže promjena

Najavljeno zahlađenje sa snijegom zahvatilo je Hrvatsku u subotu poslijepodne. Snijeg je padao u Lici i Gorskom Kotaru, na istoku Hrvatske, u nizanama te u središnjoj Hrvatskoj. Bilo ga je i u Zagrebu i Sisku.

Pogledatje video

Pokretanje videa ... snijeg u zagrebu na prvi dan adventa | Video: 24sata Video

Prognoza za nedjelju

Nedjelja će biti umjereno do pretežno oblačna uz slab snijeg koji bi mogao opet padati i u nizinama, a ne samo u gorju, piše DHMZ. U Dalmaciji su mogući pljuskovi i grmljavina.

No popodne će oborine prestati jer dolazi razvedravanje sa zapada.

Vrijeme će biti većinom sunčano, najviša dnevna temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu između 9 i 15 °C, piše DHMZ.

Prognoza za ponedjeljak

Sa zapada postupno naoblačenje, a krajem dana u Gorskome kotaru i na sjevernom Jadranu moguće su slabe oborine. Ujutro mjestimice moguća magla. Vjetar slab, u Slavoniji umjeren jugoistočni, u gorju južni. Na Jadranu bura u slabljenju i okretanju na jugo i južni vjetar, najprije na sjeveru. Najniža jutarnja temperatura od -7 od -2, na moru od -1 do 5 °C. Najviša dnevna od 1 do 5, na Jadranu od 8 do 12 °C.