VREMENSKA PROGNOZA

Nastavlja se oblačno i kišovito vrijeme u Hrvatskoj. Na kopnu na snazi upozorenja zbog magle

Piše 24sata,
Foto: Patrik Macek/PIXSELL, DHMZ, Canva

Zbog magle je za zagrebačku, osječku i karlovačku regiju na snazi žuti meteoalarm zbog magle, dubrovačke regija je 'u žutom' zbog grmljavinskih nevremena...

Promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno i maglovito. Na Jadranu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti ponegdje slaba kiša ili rosulja. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će umjereno i jako jugo i istočni vjetar malo oslabjeti, dok će na sjeveru puhati umjerena bura. U unutrašnjosti većinom od 1 do 6 stupnjeva, na moru između 10 i 15 °C, stoji u prognozi DHMZ-a za srijedu, 3. prosinca.

Foto: DHMZ

Zbog magle je za zagrebačku, osječku i karlovačku regiju na snazi žuti meteoalarm zbog magle, dubrovačke regija je 'u žutom' zbog grmljavinskih nevremena.

Što se tiče obalne Hrvatske, za Velebitski kanal i južnu Dalmaciju na snazi je žuto upozorenje zbog vjetra.

- Idućih dana na Jadranu temperatura se neće znatnije mijenjati. U četvrtak još većinom oblačno uz kišu, u Dalmaciji lokalno moguće i obilniju. Mjestimične kiše bit će i u petak, a zatim za vikend više suhog i sunčanog vremena. Puhat će uglavnom umjerena bura, pod Velebitom gdjekad i jaka, te sjeverozapadnjak, a u četvrtak na krajnjem jugu još prolazno i olujno jugo- stoji u prognozi dr. sc. Petre Mikuš Jurković iz DHMZ-a za HRT.

Foto: DHMZ

Dalje navodi:

- Na kopnu u većini predjela oblačno i tmurno, ponegdje uz malo kiše ili rosulje, u gorju u četvrtak i snijega. Mjestimice može biti i magle. Vjetar povremeno do umjeren sjeveroistočni, a temperatura u postupnom blagom porastu - stoji u prognozi HRT-a....

