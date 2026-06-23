Nastavnica Romana iz Zagreba dobila odliku: 'Moji su učenici prvaci u prvoj pomoći, to vole!'

Godišnje nagrade "Ivan Filipović" za 2025. godinu prošli je tjedan primilo 15 djelatnica i djelatnika u odgoju i obrazovanju, a troje je primilo nagrade za životno djelo. Riječ je o najvišem priznanju za rad u odgoju i obrazovanju. Kako je dobitnicima rekao resorni ministar Radovan Fuchs, ova nagrada je "svjetionik koji osvjetljava put i časti one hrabre i predane pojedince koji u djeci, učenicima i studentima prepoznaju potencijal".

Među nastavnicima koji su ponijeli godišnju nagradu je i Romana Halapir Franković iz zagrebačke V. gimnazije. Profesorica biologije već 30 godina radi u nastavi, ali i mentorira učenike na raznim natjecanjima, domaćim i međunarodnim, na kojima postižu značajne rezultate. Osim u biologiji, mentorira učenike u biosigurnosti te u prvoj pomoći, u kojoj je njezin tim i ove godine osvojio Oskara znanja na natjecanju Crvenoga križa.

Mnogi njezini bivši učenici danas su djelatnici prestižnih visokih učilišta u inozemstvu, a ona nastavlja raditi s novim generacijama. S Romanom Halapir Franković razgovarali smo o tome što znači biti mentor izvrsnim učenicima, jesu li djeca danas previše opterećena te što je i dalje motivira na rad s mladima.

- Moji učenici i ja uvijek se uzajamno motiviramo. Uvijek se pojave ta neka djeca, ima ih mnogo, pa se usmjeravaju u različita područja. Oni dođu i ja ih prepoznam i želim da surađujemo. Cijeli život volim s djecom raditi taj tip učenja, istraživački, gdje učenici daju malo drukčiju sliku sebe. Nisam previše sklona radu u kojem sjede i uče iz udžbenika. Tako da ti naši uspjesi ostaju zauvijek - ističe Romana Halapir Franković.

storyeditor/2026-06-18/PXL_180626_153842938.jpg | Foto: Patrik Macek/Pixsell

Kako kaže, posebno joj je draga prva pomoć. Otkad je počela provoditi tu aktivnost s učenicima, primjećuje sjajne stvari.

- Ta djeca imaju silnu želju biti volonteri u Crvenom križu i baviti se time. Gotovo svi učenici koji su prošli ovu aktivnost odu na studij medicine. Često dobivamo Oskare znanja upravo iz prve pomoći, ja jesam njihova mentorica, ali i oni su jedni drugima mentori. Toliko je tog njihovog entuzijazma da ne mogu to prestati raditi jer me i njihova 'vatra' stalno motivira - govori nam profesorica.

Djeca su željna konkretnih aktivnosti, u kojima mogu raditi rukama, odmah vidjeti rezultat, ali i uložiti sebe u pozitivne aktivnosti za zajednicu. Tako je bilo uvijek, ističe.

- Generacije su danas uvelike različite od mojih prvih, ali entuzijazam ostaje kod većine djece i mladih. Samo ga treba graditi od početka, od vrtića i kod kuće. Nekako mi se čini da je i roditelje 'pojelo' sve ono što se oko nas događa, pa je danas možda teže što djeca nemaju bezbrižnost nekadašnjeg odgoja. I silna digitalizacija kao da im uskraćuje emociju. No moram priznati da im naša škola, V. gimnazija, zaista uspijeva dati osjećaj pripadnosti, prijateljstva, da znaju da smo tu za njih - kaže Romana Halapir Franković, koja je i tijekom našeg razgovora primila čestitke svoje bivše učenice. Profesorica priznaje kako su djeca i mladi danas preopterećeni te da bi škola i roditelji zajedno morali početi raditi na tome da ih oslobode toga kompetitivnog pritiska. Zato joj je drago što ima priliku posvetiti se sa svojim učenicima aktivnostima koje ih vesele i ispunjavaju.

Dobitnici nagrade za životno djelo

Nagrade za životno djelo primili su Marina Čubrić iz zagrebačke Nadbiskupijske klasične gimnazije s pravom javnosti, u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, prof. emeritus Marko Dragić u području visokog obrazovanja te Dejana Bouillet sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta, u području znanstvenoga i stručnoga rada. Nagrada za životno djelo u području osnovnog obrazovanja ove godine nije dodijeljena.