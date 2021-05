Učiteljica razredne nastave iz Zagreba, Nikolina Matovina Hajduk i srednjoškolska profesorica iz Rijeke, Tamara Šoić u emisiji Izvan okvira za N1 su komentirale drugu školsku godinu koja se nije vodila u uobičajenim uvjetima.

- Imala sam sreću u ovoj školskoj godini što razredna nastava nije išla online pa je bilo bolje jer dijete može naučiti kvalitetno samo uživo i u školi. S razrednom nastavom to može jedino kvalitetno izgledati online ako roditelj sjedi kraj djeteta jer učenici prvog i durgog razreda osnovne škole nisu dovoljno pismeni ni dovoljno dobri čitači da bilo koji zadatak samostalnoo odrade, u mom razredu ih ima možda dvoje - rekla je učiteljica razredne nastave Nikolina Matovina Hajduk.

Srednjoškolska nastavnica Tamara Šoić kaže da su u boljoj poziciji jer su ti učenici samostalniji, ali i da su ovogodišnji i lanjski maturanti generacije kojima je nepovratno oduzet dio školovanja i sazrijevanja.

- Moji maturanti nisu imali, niti će imati, maturalnu zabavu i putovanje, sve one stvari koje su dosad nama bile uobičajene i normalne. Zaista mislim da će trebati sjesti i vidjeti kakve će sve posljedice uslijediti jer ovo ne može tek tako proći da ta djeca ostanu neokrznuta - rekla je.

Matovina Hajduk kaže i da su izostala kina, kazališta, izleti, sve što spada u odgojno-obrazovni proces.

- Današnji prvašići izgubit će dobar dio životne škole jer nije škola samo učenje iz knjiga. Postoje okvirne vještine do koje djecu dovedemo. Učiti kako učiti, raditi u timu, biti prilagodljiv, naučiti misliti, motivirati se i ostvariti cilj, to su neke od vještina, to ne možemo kroz online nastavu - rekla je. Šoić dodaje i da je velik problem u strukovnim školama gdje su djeca zakinuta za praksu.

Velik izazov u online nastavi bio je i kako spriječiti varanje na ispitima. Šoić i Matovina Hajduk komentirale su i slučaj učiteljice koja je zamolila učenike tijekom ispitivanja preko Zooma da prekriju glavu ručnicima, misleći da će ih tako spriječiti u prepisivanju. Kažu da se ne slažu s metodom, ali dodaju:

- Sigurno postupak kolegice nije bio zlonamjeran, sigurno nije niti prihvatljiv, svi smo se čudili tome. Međutim, ono do čega škola treba dovesti dijete nije znanje nego snalaženje, a po mogućnosti primjena. Naš sustav je isključivo usmjeren na ocjenu, a to je prva razina. Kolegica je vjerojatno imala najbolju namjeru s obzirom na cilj, svjesna da učenici prepisuju. Ako učeniku u 2. razredu osnovne škole za vrijeme ispitivanja mama čuči ispod stola i šapće, možemo li zamisliti dijapazon ideja učenika i roditelja, a sve zato jer se trči za ocjenom i to je naš problem. Treba razmišljati o tome da se stvari u sustavu ocjenjivanja moraju mijenjati, je li to mala matura u 4. razredu pa da do 4. nema ocjena, pa prijemni ispit za srednje škole, je li to baza ispitnih pitanja za nacionalno vrednovanje da u cijeloj Hrvatskoj imamo istu razinu zadataka, je li to micanje ocjena pa težište mature na razmišjanju, zaključivanju… - istaknula je Matovina Hajduk.

- Pretvaramo se u vrstu žandara koji moraju trošiti energiju na to hoće li učenik prepisati i kako će nas nadmudriti. Imala sam situaciju da se mama toliko zanijela pokušavajući šapnuti da je zaboravila da mora biti skrivena pa je uletjela u ekran i objašnjavala. Nije mi to ništa za osudu jer nisu to stvari zbog kojih netko treba završti u medijima, oko toga se nasmijemo i idemo dalje. Isto kao s kolegicom. Ministarstvo nije dalo jasne upute - dodala je Šoić.