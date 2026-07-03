Nastavnici se žale na grozne uvjete rada, dvije institucije prebacuju odgovornost

Znate li da upravo prema Zakonu o radu i Pravilniku o zaštiti na radu Republika Hrvatska propisuje da za vrijeme rada u prostorijama tijekom toplih (ljetnih) mjeseci temperatura mora biti između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva, a mi radimo na +35 stupnjeva! Znate li da ovo kršenje Zakona i Pravilnika podliježe kontroli i sankcijama Državnog inspektorata rada te da ćemo biti primorani poslati individualne izjave (svi pojedinačno koliko nas ima) o uvjetima u kojima moramo raditi, upozorili su nastavnici koji ocjenjuju državne mature u peticiji upućenoj Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja i ravnatelju Vinku Filipoviću.

Traže bolje uvjete, ali od koga?

Nastavnici traže da im se osiguraju puno bolji uvjeti od onih u kojima rade. Oko 200 ocjenjivača prošli je tjedan radilo na ispitima i esejima iz hrvatskog jezika, na temperaturama koje su prelazile 37°C. Ocjenjivanje je organizirano na Zagrebačkom velesajmu, u dva paviljona, u kojima nema praktički nikakve izolacije, ali ni klimatizacije. Ocjenjivači na ispitima rade po osam sati na dan, a zbog strogih uvjeta sigurnosti pregledava ih se detektorima metala kad idu na toalet, zabranjeno im je unošenje lijekova, a kažu i kako nemaju dostupne vode.

O svemu smo uputili upit NCVVO-u, koji po Zakonu o NCVVO-u organizira i provodi sve ispite prema nacionalnim standardima. No ravnatelj Vinko Filipović kratko je odgovorio kako se za ta pitanja trebamo obratiti Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD), koja je po njemu zadužena za osiguranje i organizaciju ocjenjivanja ispita.

Zagreb: Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović održao je konferenciju za medije u povodu početka pisanja ispita državne mature | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iz AKD-a su brzo odgovorili na naš upit. Kako kažu, ni oni nisu zaduženi za organizaciju prostora u kojem se ocjenjuju mature.

- Ovim putem se očitujemo kako AGENCIJA ZA KOMERCIJANU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. (AKD d.o.o.) u cijelosti i pravovremeno ispunjava sve svoje obveze preuzete temeljem Ugovora o usluzi tiskanja, pakiranja, distribucije i povrata ispita državne mature sklopljenog 8. svibnja 2026. godine s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Napominjemo kako AKD d.o.o. u svom poslovanju i realizaciji predmetnog Ugovora postupa u potpunosti sukladno svim pozitivnim propisima i važećim zakonskim aktima Republike Hrvatske.

Vezano za Vaš upit, ističemo kako navedena pitanja i uvjeti nisu predmet, niti dio ugovornog odnosa definiranog navedenim Ugovorom - poručili su iz AKD-a.

I tako priča s ocjenjivanjem matura otvara nova pitanja. Istovremeno, nastavnici nastavljaju ocjenjivati ispite u vrućem hangaru na Velesajmu.