Nasukali su se gumenjakom na Hvaru, hitno prevezeni u Split

Troje ljudi ozlijeđeno je u nasukavanju gumenjaka u petak u 22.50 sati na Hvaru, u uvali Mekićevica. Kako izvještavaju iz PU splitsko-dalmatinske, ozlijeđeni su helikopterom prevezene na Hitni kirurški prijem KBC-a Split.

O kakvim je ozljedama riječ zasad nije poznato. Na teren su odmah izašli i djelatnici Lučke kapetanije koji će dalje postupati u slučaju. Uvala Mekićevica smještena je južnoj strani otoka Hvara, između Milne i grada Hvara, a riječ je o skrovitoj uvali do koje se može samo doći pješice uz more, no do nje je ipak najbolje doći s mora.

Uglavnom je stjenovita, no ima i manjih šljunčanih dijelova.